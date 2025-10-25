MP में कारोबारी की पत्नी से ठगी, रास्ता पूछने का बहाना कर युवक ने महिला से लूटे गहने

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: लश्कर क्षेत्र से कारोबारी की पत्नी के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। घटना में एक किशोर और एक युवक शामिल बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपितों का पता लगाया जा सके।

ऐसे दिया घटना को अंजाम घटना के अनुसार, लश्कर स्थित चिटनिस की गोठ में रहने वालीं मीना बंसल बाजार जाने के लिए निकली थीं और महाराज बाड़े की तरफ जा रही थीं। इसी मार्ग पर एक किशोर उनसे मिला और उसने धौलपुर जाने का रास्ता पूछा। किशोर ने उन्हें बस स्टैंड का रास्ता बताया और वहीं अचानक एक युवक भी आ गया। युवक ने किशोर के हाथ में रखे थैले में दिख रहे नोटों के बारे में पूछा। इसके बाद थैले में नोटों की गड्डियां दिखाई गईं।