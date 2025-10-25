मेरी खबरें
    MP में कारोबारी की पत्नी से ठगी, रास्ता पूछने का बहाना कर युवक ने महिला से लूटे गहने

    MP Crime: ग्वालियर के लश्कर इलाके में कारोबारी की पत्नी के साथ ठगी की घटना सामने आई है। अपराधियों ने पहले रास्ता पूछने का बहाना किया, फिर बातचीत में उलझाकर महिला से सोने की चेन, दो अंगूठियां व टाप्स उतरवा लिए। आरोपितों ने गहनों को कपड़ों में रख देने का दिखावा किया और हट गए; बाद में कपड़ा खोलने पर उसमें कंकड़-पत्थर निकला।

    By amit mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 06:54:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 06:56:12 PM (IST)
    पता पूछने के बहाने किशोर ने रोका, बातों में उलझाकर ले गए चेन और अंगूठी (प्रतीकात्मक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: लश्कर क्षेत्र से कारोबारी की पत्नी के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। घटना में एक किशोर और एक युवक शामिल बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपितों का पता लगाया जा सके।

    ऐसे दिया घटना को अंजाम

    घटना के अनुसार, लश्कर स्थित चिटनिस की गोठ में रहने वालीं मीना बंसल बाजार जाने के लिए निकली थीं और महाराज बाड़े की तरफ जा रही थीं। इसी मार्ग पर एक किशोर उनसे मिला और उसने धौलपुर जाने का रास्ता पूछा। किशोर ने उन्हें बस स्टैंड का रास्ता बताया और वहीं अचानक एक युवक भी आ गया। युवक ने किशोर के हाथ में रखे थैले में दिख रहे नोटों के बारे में पूछा। इसके बाद थैले में नोटों की गड्डियां दिखाई गईं।


    थोड़ी देर में एक और महिला भी मौके पर आ गई। तीनों ने मीना बंसल से बातों में उलझाकर उन्हें गली की ओर ले जाकर गहने उतरवा लिए। आरोपितों ने गहने कपड़े में रख देने की बात कही और वहां से भाग गए। बाद में जब मीना ने कपड़ा खोलकर देखा तो उसमें गहनों के स्थान पर कंकड़-पत्थर मिले। पीड़ित महिला ने तुरंत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

    इंटर-स्टेट गैंग के सदस्य होने की संभावना

    पुलिस ने बताया कि मीना ने शिकायत के दौरान पूर्व में पकड़े गए आरोपितों की फोटो भी देखीं, पर महिला का कहना था कि इनमें से कोई भी वह पहचान नहीं पाईं। इसके बावजूद पुलिस को आशंका है कि यह लोग पहले पकड़े गए इंटर-स्टेट गैंग के सदस्य हो सकते हैं। जनकगंज क्षेत्र में यह गैंग दीपावली से पहले पकड़ा गया था, इसलिए आरोपितों की संभावित पहचान पर भी जांच की जा रही है।

    कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा ने बताया, "महिला के साथ ठगी की घटना हुई है। FIR दर्ज कर ली गयी है। हमने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे हैं, इनमें संदेही व्यक्ति नजर आए हैं। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।"

    पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज, गहनों की बिक्री-खरीदी के संभावित ठिकानों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मामला गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी के साथ उनके जुड़ने वाले नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश जारी रहेगी।

