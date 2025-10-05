मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Crime: दोस्त के झगड़े का खतरनाक बदला, नाबालिग छात्र को घेरकर पीटा, सिर में मारा पिस्टल का बट

    MP Crime: ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्र सौरभ राजावत पर बाइक सवार दो युवकों, मोहित और अभय राजावत, ने हमला कर दिया। आरोपितों ने स्कूटी रोककर सौरभ के सिर पर पिस्टल का बट मारा। यह हमला छात्र के दोस्त से चल रहे पुराने विवाद का बदला लेने के लिए किया गया, जिसमें छात्र शामिल नहीं था।

    By amit mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 09:38:12 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 09:39:07 PM (IST)
    MP Crime: दोस्त के झगड़े का खतरनाक बदला, नाबालिग छात्र को घेरकर पीटा, सिर में मारा पिस्टल का बट
    नाबालिग छात्र को घेरकर पीटा, पिस्टल का बट सिर में मारा (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. ग्वालियर में छात्र पर बाइक सवारों ने किया हमला।
    2. दोस्त के झगड़े का बदला, सिर पर पिस्टल बट मारा।
    3. गोला का मंदिर पुलिस ने आरोपितों पर FIR की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: गोला का मंदिर क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्र पर बाइक सवार दो युवकों ने हमला कर दिया। छात्र के दोस्त से विवाद चल रहा था। जिसके चलते उस पर हमला कर दिया। पिस्टल का बट भी सिर में दे मारा। इस मामले में पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। हमला करने वाले आरोपित अभी पकड़े नहीं जा सके हैं।

    सिर में मारा पिस्टल का बट

    गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा ने बताया कि रणधीर कालोनी का रहने वाला 17 वर्षीय सौरभ राजावत अपनी स्कूटी से जा रहा था। ज्ञान भारती स्कूल के पास मोहित राजावत और अभय राजावत ने घेर लिया। यह लोग पीछे से बाइक से आए। स्कूटी के सामने बाइक अड़ाकर रोकी।

    यह भी पढ़ें- 'अगर दोस्ती नहीं की तो कहीं का नहीं छोडूंगा...', ग्वालियर में दोस्ती से इनकार पर छात्र ने महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी

    इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। सिर में पिस्टल का बट मार दिया। जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। सौरभ ने बताया कि उसके दोस्त भानु गुर्जर से इनका झगड़ा चल रहा है। दीनदयाल नगर में इनकी मारपीट उसने कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जबकि वह उस झगड़े में शामिल ही नहीं था।

    यह भी पढ़ें- गोटेगांव हादसा: 4 साल की बच्ची की जान लेने वाली बस का मालिक BJP नेता गिरफ्तार, रद्द रजिस्ट्रेशन पर चल रही थी Bus

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.