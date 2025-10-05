MP Crime: दोस्त के झगड़े का खतरनाक बदला, नाबालिग छात्र को घेरकर पीटा, सिर में मारा पिस्टल का बट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: गोला का मंदिर क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्र पर बाइक सवार दो युवकों ने हमला कर दिया। छात्र के दोस्त से विवाद चल रहा था। जिसके चलते उस पर हमला कर दिया। पिस्टल का बट भी सिर में दे मारा। इस मामले में पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। हमला करने वाले आरोपित अभी पकड़े नहीं जा सके हैं।
गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा ने बताया कि रणधीर कालोनी का रहने वाला 17 वर्षीय सौरभ राजावत अपनी स्कूटी से जा रहा था। ज्ञान भारती स्कूल के पास मोहित राजावत और अभय राजावत ने घेर लिया। यह लोग पीछे से बाइक से आए। स्कूटी के सामने बाइक अड़ाकर रोकी।
इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। सिर में पिस्टल का बट मार दिया। जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। सौरभ ने बताया कि उसके दोस्त भानु गुर्जर से इनका झगड़ा चल रहा है। दीनदयाल नगर में इनकी मारपीट उसने कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जबकि वह उस झगड़े में शामिल ही नहीं था।
