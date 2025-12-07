मेरी खबरें
    नगर निगम ग्वालियर देगा Tax-अधिभार में 100% तक छूट, 13 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत आयोजन

    ग्वालियर नगर निगम द्वारा संपत्तिकर और जलकर के लंबित मामलों के समाधान हेतु 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक साथ होगी। अलग-अलग बकाया श्रेणियों के अनुसार 25 से 100 प्रतिशत तक अधिभार छूट प्रदान की जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 08:45:52 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 08:49:29 PM (IST)
    संपत्तिकर व जलकर लंबित मामलों के समाधान को विशेष लोक अदालत, कई श्रेणियों में छूट। फाइल फोटो

    HighLights

    1. जलकर पर 10 हजार तक अधिभार पूर्ण माफी
    2. अधिक बकाया पर 25–75 प्रतिशत छूट
    3. छूट केवल एकमुश्त भुगतान में लागू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: नगर निगम ग्वालियर द्वारा संपत्तिकर और जलकर से जुड़े लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर सहित नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक साथ आयोजित होगी।

    संपत्तिकर से संबंधित बकाया मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में विशेष छूट दी जाएगी। जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की बकाया राशि 50 हजार रुपये तक है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 50 हजार से एक लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले मामलों में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। एक लाख रुपये से अधिक बकाया वाले प्रकरणों पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।


    जलकर के मामलों में भी इसी तरह राहत दी गई है। जलकर एवं अधिभार की बकाया राशि 10 हजार रुपये तक होने पर अधिभार पूरी तरह माफ किया जाएगा। 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के बकाया मामलों में 75 प्रतिशत छूट और 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट लागू होगी। यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान करने पर ही मान्य होगी।

