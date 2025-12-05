Indore में मुस्लिम परिवार की काली करतूत, हिंदू लड़की को बेचकर बार डांसर बनाने की कोशिश, आरोपी पकड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पढ़ाई और नौकरी का झांसा देकर युवती को ले जाने वाला मुस्लिम युवक मोहम्मद मंसूर युवती को बेचना चाहता था। उसका पिता वहाब मंसूर भी युवती के फर्जी दस्तावेज बनाने की कोशिश कर रहा था। मूलतः पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद मंसूर की मां मुंबई में बार डांसर है। शक है आरोपित युवती को डांसर बनाना चाहते थे।

पीड़िता ई-कॉमर्स कंपनी में करती थी नौकरी डीसीपी जोन-1 राजेश व्यास के मुताबिक बाणगंगा निवासी 20 वर्षीय पीड़िता ई-कॉमर्स कंपनी में ऑनलाइन नौकरी करती थी। कंपनी के सीनियर मैनेजर मंसूर से बातचीत होती रहती थी। 28 नवंबर को मैनेजर ने बातचीत के बहाने बुलाया और दिल्ली ले गया। बड़ी कंपनी में नौकरी और पढ़ाई का झांसा दिया। आरोपित ने होटल में जबरदस्ती की और धमकाया।