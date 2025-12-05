Indore में मुस्लिम परिवार की काली करतूत, हिंदू लड़की को बेचकर बार डांसर बनाने की कोशिश, आरोपी पकड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पढ़ाई और नौकरी का झांसा देकर युवती को ले जाने वाला मुस्लिम युवक मोहम्मद मंसूर युवती को बेचना चाहता था। उसका पिता वहाब मंसूर भी युवती के फर्जी दस्तावेज बनाने की कोशिश कर रहा था। मूलतः पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद मंसूर की मां मुंबई में बार डांसर है। शक है आरोपित युवती को डांसर बनाना चाहते थे।
डीसीपी जोन-1 राजेश व्यास के मुताबिक बाणगंगा निवासी 20 वर्षीय पीड़िता ई-कॉमर्स कंपनी में ऑनलाइन नौकरी करती थी। कंपनी के सीनियर मैनेजर मंसूर से बातचीत होती रहती थी। 28 नवंबर को मैनेजर ने बातचीत के बहाने बुलाया और दिल्ली ले गया। बड़ी कंपनी में नौकरी और पढ़ाई का झांसा दिया। आरोपित ने होटल में जबरदस्ती की और धमकाया।
बाद में अपने भाई शाहनवाज को बुला लिया। दूसरे दिन सिलीगुड़ी में रहने वाले वहाब ने कॉल कर रहा दिल्ली सुरक्षित नहीं है। तुम सिलीगुड़ी आ जाओं। नाम बदल कर शादी करवा दूंगा। तभी इंदौर पुलिस पहुंच गई और मोहम्मद मंसूर को गिरफ्तार कर लिया। टीआइ सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार पूछताछ में पता चला मोहम्मद मंसूर की मां मुंबई में बार डांसर है। शक है आरोपित युवती को मुंबई ले जाने की फिराक में थे।