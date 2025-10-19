मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के किसानों के लिए बड़ी खबर, Diwali के बाद भावांतर योजना में होगी सोयाबीन की खरीदी

    MP News: सोयाबीन उत्पाद किसानों के लिए सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। इसके लिए 17 अक्टूबर तक पंजीयन कराए गए और अब दीपावली बाद 84 दिन भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी होगी। 24 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मंडियों में भावांतर येाजना में सोयाबीन बचे सकेंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मंडियों में प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं जुटाई जा रही है।

    By prem jat
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 06:37:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 06:37:44 PM (IST)
    MP के किसानों के लिए बड़ी खबर, Diwali के बाद भावांतर योजना में होगी सोयाबीन की खरीदी
    MP के किसानों के लिए बड़ी खबर।

    HighLights

    1. मंडियों में 84 दिन भावांतर योजना में होगी सोयाबीन की खरीदी
    2. 24 अक्टूबर से शुरुआत, इंदौर और धार में सर्वाधिक पंजीयन
    3. इंदौर जिले में इसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सोयाबीन उत्पाद किसानों के लिए सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। इसके लिए 17 अक्टूबर तक पंजीयन कराए गए और अब दीपावली बाद 84 दिन भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी होगी। 24 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मंडियों में भावांतर येाजना में सोयाबीन बचे सकेंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मंडियों में प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं जुटाई जा रही है।

    15 जनवरी तक होगी सोयाबीन की खरीदी

    इंदौर जिले में भी अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जो खरीदी से लेकर निगरानी और भुगतान तक की व्यवस्था देखेगी। इंदौर संभाग में भावांतर योजना में सोयाबीन बचने के लिए एक लाख 45 हजाार 188 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 15 जनवरी तक भावांतर योजना में मंडियों में सोयाबीन बेच सकेंगे और अंतर की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किसानों के पंजीकृत खातों में किया जाएगा।


    संभाग में पंजीयन के लिए 432 केंद्र बनाए गए थे। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने विगत दिनों बैठक लेकर सभी जिलों के सोयाबीन की खरीदी को सुविधाजन बनाने के निर्देश जारी किए है। इंदौर की मंडियों में भी निगरानी के लिए विशेष व्यस्था की गई है।

    यह भी पढ़ें- MP Top News: MP में चला बुलडोजर, सीरप कांड में SIT जांच की रफ्तार हुई धीमी, फूड वेंडर ने पकड़ी यात्री की कॉलर

    सर्वाधिक पंजीयन इंदौर और धार जिले में हुए

    कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार संभाग में सर्वाधिक पंजीयन इंदौर और धार जिले में हुए है। सोयाबीन बोवनी के कुल रकबे की अपेक्षा इंदौर में 50.91 और धार में 35.74 प्रतिशत पंजीयन हुए है।

    जिले- किसान- रकबा- प्रतिशत

    इंदौर- 46,061 - 1,22,809 - 50.91

    धार - 37,940 - 1,06,464 - 35.74

    खंडवा - 20,001 - 46,652 - 24.75

    बड़वानी - 13,455 - 15,592 - 75.18

    खरगोन - 13,364 - 24,799 - 27.83

    झाबुआ - 10,478 - 13,578 - 18.73

    बुरहानपुर - 2,534 - 4,411 - 40.10

    आलीराजपुर - 1,355 - 1,215 - 3.10

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.