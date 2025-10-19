MP Top News: MP में चला बुलडोजर, सीरप कांड में SIT जांच की रफ्तार हुई धीमी, फूड वेंडर ने पकड़ी यात्री की कॉलर

मेरी खबरें
    MP Top News Today: सतना वन परिक्षेत्र सिंहपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कोल्ड्रिफ सीरप कांड में तमिलनाडु सरकार के असहयोग से एसआईटी जांच धीमी हो गई है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक फूड वेंडर ने यूपीआई पेमेंट फेल होने पर यात्री की कॉलर पकड़कर और घड़ी उतरवा ली। वीडियो वायरल होने पर RPF ने वेंडर से पूछताछ की।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 05:55:00 PM (IST)
    MP Top 6 News- मध्य प्रदेश की 6 बड़ी खबरें।

    1. वन विभाग ने 25 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया
    2. सीरप कांड में तमिलनाडु सरकार के असहयोग से SIT जांच धीमी
    3. जबलपुर स्टेशन पर फूड वेंडर ने पकड़ ली यात्री की कॉलर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. सतना वन परिक्षेत्र सिंहपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया, लेकिन इस कार्रवाई ने सिस्टम की दोहरी नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ओर जहां गरीब और आदिवासी वर्ग के आशियाने जेसीबी से मिटा दिए गए, वहीं दूसरी ओर इन्हीं जंगलों की सैकड़ों एकड़ भूमि तथाकथित बाबाओं और धार्मिक संस्थाओं को सामुदायिक पट्टों के नाम पर दी जा रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    2. कोल्ड्रिफ सीरप कांड में तमिलनाडु सरकार के असहयोग से एसआईटी जांच धीमी हो गई है। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही, जिससे 24 बच्चों की मौत की जांच प्रभावित हो रही है। सवाल उठ रहा है कि वहां के ड्रग विभाग के अधिकारी ने दवा के दूषित बैच की जांच नहीं की। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    3. जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक फूड वेंडर ने यूपीआई पेमेंट फेल होने पर यात्री की कॉलर पकड़ ली और घड़ी उतरवा ली। वीडियो वायरल होने पर आरपीएफ ने वेंडर से पूछताछ की, उसने अभद्रता और घड़ी लेने की बात स्वीकार की और दावा किया कि घड़ी लौटा दी गई थी। यात्री की ट्रेन चलने पर भी वह उसे जाने नहीं दे रहा था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    4. सतना के चकेरा गांव में पुराने मकान की दीवार ढहने से दो महिलाएं, शंखी प्रजापति और सोमवती प्रजापति, गंभीर घायल हो गईं। ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मलबे में दबने से दोनों को सिर, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आईं। दीवार में दरारें थीं, लेकिन मरम्मत नहीं हुई थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    5. चित्रकूट दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन ही लगभग 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। मंदाकिनी तट और कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुगम और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा नगर रोशनी से जगमगा रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    6. सतना जेल के कैदियों द्वारा सरकारी बैंक खाते से 52 लाख उड़ाने की सूचना फर्जी है। जेल अधीक्षक लीना कोष्टा ने एसपी सतना को शिकायत की है, और आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों पर भरोसा न करें। इस मामले में सोशल मीडिया पर झूठी सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

