MP Top News: MP में चला बुलडोजर, सीरप कांड में SIT जांच की रफ्तार हुई धीमी, फूड वेंडर ने पकड़ी यात्री की कॉलर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. सतना वन परिक्षेत्र सिंहपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया, लेकिन इस कार्रवाई ने सिस्टम की दोहरी नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ओर जहां गरीब और आदिवासी वर्ग के आशियाने जेसीबी से मिटा दिए गए, वहीं दूसरी ओर इन्हीं जंगलों की सैकड़ों एकड़ भूमि तथाकथित बाबाओं और धार्मिक संस्थाओं को सामुदायिक पट्टों के नाम पर दी जा रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. कोल्ड्रिफ सीरप कांड में तमिलनाडु सरकार के असहयोग से एसआईटी जांच धीमी हो गई है। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही, जिससे 24 बच्चों की मौत की जांच प्रभावित हो रही है। सवाल उठ रहा है कि वहां के ड्रग विभाग के अधिकारी ने दवा के दूषित बैच की जांच नहीं की। (यहां पढ़ें पूरी खबर)