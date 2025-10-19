मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में भाजपा गुटों में भिड़ंत, मारपीट और पथराव, विधायक- उपाध्यक्ष समर्थकों पर FIR

    इंदौर के बियाबानी क्षेत्र में भाजपा के दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ा कि मारपीट और पथराव तक की नौबत आ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 12:50:01 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 12:50:01 AM (IST)
    इंदौर में भाजपा गुटों में भिड़ंत, मारपीट और पथराव, विधायक- उपाध्यक्ष समर्थकों पर FIR
    इंदौर में भाजपा गुटों में भिड़ंत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के बियाबानी क्षेत्र में भाजपा के दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ा कि मारपीट और पथराव तक की नौबत आ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है।

    जानकारी के मुताबिक, एक गुट विधायक मालिनी गौड़ के समर्थकों का था, जबकि दूसरा गुट भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा पांडे के समर्थकों का। शुक्रवार रात होर्डिंग बोर्ड लगाने को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया।

    घटना के बारे में

    छत्रीपुरा थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह घटना बियाबानी स्थित भेरू मंदिर क्षेत्र की है। विशाल बैस (निवासी राजेंद्रनगर) की शिकायत पर पुलिस ने नितेश चौहान, दीपक, गोपाल और राजा उर्फ तिलक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं, राजेश सिंह चौहान (निवासी बियाबानी) की शिकायत पर विशाल सिंह बैस, विक्की, रोहित और मोंटी के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है।


    नितेश चौहान गंगा पांडे का करीबी बताया जाता है, जबकि विशाल बैस विधायक खेमे से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, नितेश और उसके साथी दिवाली मिलन के बोर्ड लगा रहे थे, तभी एक ट्रक आ गया और बोर्ड गिर गया। नितेश ने ट्रक चालक को पकड़ लिया। इसी बीच विशाल मौके पर पहुंच गया और दोनों गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक वहां जमा हो गए और जमकर मारपीट व पथराव हुआ।

    मामला दर्ज

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। फिलहाल दोनों गुटों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

    इसे भी पढ़ें- Indore weather update: दिवाली से पहले बदला इंदौर के मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश, पारा गिरा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.