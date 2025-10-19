इंदौर में भाजपा गुटों में भिड़ंत, मारपीट और पथराव, विधायक- उपाध्यक्ष समर्थकों पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के बियाबानी क्षेत्र में भाजपा के दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ा कि मारपीट और पथराव तक की नौबत आ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक, एक गुट विधायक मालिनी गौड़ के समर्थकों का था, जबकि दूसरा गुट भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा पांडे के समर्थकों का। शुक्रवार रात होर्डिंग बोर्ड लगाने को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया।

घटना के बारे में छत्रीपुरा थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह घटना बियाबानी स्थित भेरू मंदिर क्षेत्र की है। विशाल बैस (निवासी राजेंद्रनगर) की शिकायत पर पुलिस ने नितेश चौहान, दीपक, गोपाल और राजा उर्फ तिलक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं, राजेश सिंह चौहान (निवासी बियाबानी) की शिकायत पर विशाल सिंह बैस, विक्की, रोहित और मोंटी के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है।