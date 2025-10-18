Indore weather update: दिवाली से पहले बदला इंदौर के मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश, पारा गिरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। पिछले तीन दिनों से इंदौर और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे। शनिवार को अचानक मौसम ने करवट ली और पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे पारा गिर गया और तापमान में लगभग दो डिग्री की कमी दर्ज की गई।
मौसम विभाग का क्या कहना
मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम इस समय केरल और कर्नाटक तट के पास स्थित है और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसका असर अगले 36 घंटों तक बना रहेगा। विशेष रूप से इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में अगले सप्ताह नमी बढ़ने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
अरब सागर में बने इस सिस्टम की वजह से दक्षिण-पश्चिमी हवाएं नमी लेकर मध्यप्रदेश की ओर बढ़ेंगी। इंदौर में आसमान में हल्के बादल छाने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। फिलहाल तेज वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन फुहारें पड़ सकती हैं।
रात में तापमान गिरेगा
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 24 अक्टूबर के आसपास इसी क्षेत्र में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं 21 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका सीधा असर इंदौर पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हवा का रुख बदलेगा और रात का तापमान नीचे जा सकता है।
अगले सात दिनों तक इंदौर में दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 20 से 23 अक्टूबर के बीच हल्के बादल और ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा।
अगले सात दिनों का संभावित तापमान
19 अक्टूबर : अधिकतम 32, न्यूनतम 22
20 अक्टूबर : अधिकतम 32, न्यूनतम 21
21 अक्टूबर : अधिकतम 32, न्यूनतम 21
22 अक्टूबर : अधिकतम 32, न्यूनतम 20
23 अक्टूबर : अधिकतम 31, न्यूनतम 19
24 अक्टूबर : अधिकतम 31, न्यूनतम 19
25 अक्टूबर : अधिकतम 31, न्यूनतम 19
