इंदौर के भागीरथपुरा में 15 की मौत का कारण नल से निकला 'जहर', MGM कॉलेज के Death Analysis रिपोर्ट में खुलासा

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक छह मौतों को ही स्वीाकारा है, लेकिन एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पांच चिकित्सकों की कमेटी ने 21 मृतकों की डेथ एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है, उसमें 15 लोगों की मौत का कारण दूषित पानी माना गया है।

इसमें छह मृतकों की मौत की पुष्टि दूषित पानी और डायरिया से की गई। वहीं नौ की मौत का संभावित कारण भी यही माना गया है। दो मृतकों पर कमेटी कोई निर्णय नहीं ले सकी है, जिनमें से एक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं कमेटी ने चार मृतकों की मौत का कारण डायरिया नहीं माना है।