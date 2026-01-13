मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर के भागीरथपुरा में 15 की मौत का कारण नल से निकला 'जहर', MGM कॉलेज के Death Analysis रिपोर्ट में खुलासा

    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पांच चिकित्सकों की कमेटी ने 21 मृतकों की डेथ एनालिसिस र ...और पढ़ें

    By Udaypratap SinghEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 06:00:29 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 06:19:52 AM (IST)
    इंदौर के भागीरथपुरा में 15 की मौत का कारण नल से निकला 'जहर', MGM कॉलेज के Death Analysis रिपोर्ट में खुलासा
    एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की कमेटी ने तैयार की डेथ एनालिसिस रिपोर्ट

    HighLights

    1. कमेटी ने 21 मृतकों की डेथ एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है
    2. कमेटी ने चार मृतकों की मौत का कारण डायरिया नहीं माना
    3. 21 में से 15 लोगों की मौत का कारण दूषित पानी माना गया

    उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक छह मौतों को ही स्वीाकारा है, लेकिन एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पांच चिकित्सकों की कमेटी ने 21 मृतकों की डेथ एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है, उसमें 15 लोगों की मौत का कारण दूषित पानी माना गया है।

    इसमें छह मृतकों की मौत की पुष्टि दूषित पानी और डायरिया से की गई। वहीं नौ की मौत का संभावित कारण भी यही माना गया है। दो मृतकों पर कमेटी कोई निर्णय नहीं ले सकी है, जिनमें से एक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं कमेटी ने चार मृतकों की मौत का कारण डायरिया नहीं माना है।


    12 दिन में तैयार हुई रिपोर्ट

    डेथ एनालिसिस रिपोर्ट को तैयार करने में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉ. संजय दुबे, डॉ. सुराज साहू, डॉ. अखिलेश, डॉ. हिमांशु और डॉ. सुनील सोनी शामिल थे। पिछले 12 दिन में इस कमेटी ने मृतकों के उपचार के दस्तावेज, चिकित्सकों और उनके स्वजनों से चर्चा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को सौंपी है।

    यह भी पढ़ें- Indore Water Crisis: भागीरथपुरा क्षेत्र 12 नए मरीज मिले, अभी भी 10 आईसीयू में भर्ती; 50 टीमें लगातार कर रही जांच

    प्रशासन ने 18 को दी आर्थिक सहायता, तीन को भी मिलेगी

    प्रशासन द्वारा अब तक भागीरथपुरा में दूषित पानी से मरने वाले 21 मृतकों में से 18 मृतकों के स्वजनों को रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है। वहीं अन्य तीन को भी आर्थिक मदद दी जाएगी, इसकी प्रक्रिया जा रही है।

    यह भी पढ़ें- भागीरथपुरा त्रासदी... मेहमान बनकर आए और लाश बनकर लौटे, दूषित पानी ने मेहमानों को भी नहीं बख्शा

    आईसीएमआर ने एनएचएम को सौंपी रिपोर्ट

    एमजीएम मेडिकल कॉलेज अब डेथ एनालिसिस रिपोर्ट कलेक्टर व संभागायुक्त को सौंपेगा। उसके बाद यह रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम ने भागीरथपुरा मामले में जांच रिपोर्ट भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सौंपी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.