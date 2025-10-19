MP में किसान का अनूठा विरोध, फसल बीमा का लाभ मिलने तक अर्धनग्न रहेगा किशोर कुमार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर/धाबा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने का विरोध रविवार को खकनार के किसान किशोर कुमार ने अनूठे तरीके से शुरू किया है। अपने साथियों के साथ बाजार पहुंचकर किशोर कुमार ने अर्धनग्न होकर संकल्प लिया कि जब तक सरकार केला उत्पादक किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं दे देती तब तक वह न तो कपड़े पहनेंगे और न ही चप्पल पहनेंगे। बता दें कि वर्ष 2018 से सरकार ने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देना बंद कर रखा है।
किशोर कुमार ने कहा कि इसे लेकर कलेक्टर व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक बीमा का लाभ किसानों को नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में केले के दाम तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए हैं। ऐसे में किसान दीपावली कैसे मनाएगा। उन्होंने कहा कि किसान होने के बावजूद वे इस राशि में अपने बच्चों के लिए दो हजार का सामान भी त्योहार में नहीं खरीद सकते, इसलिए संकल्प लिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वे बिना कपड़े और चप्पल के रहेंगे।
किसान के इस अनूठे विरोध प्रदर्शन का पूरे क्षेत्र में किसान समर्थन कर रहे हैं। किसान का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब तक 600 से ज्यादा किसानों ने उनकी तस्वीर को अपनी डीपी पर लगाया है। बीमा योजना को लेकर कई बार सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक अर्चना चिटनिस मुख्यमंत्री से भी भेंट कर चुकी हैं। बावजूद इसके किसान इसके लाभ से वंचित हैं।