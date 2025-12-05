देश में पहली बार दुष्कर्मी को '4 बार उम्रकैद' की सजा, कोर्ट ने कहा- महिलाएं बाहर ही नहीं, घर में भी असुरक्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दो साल की बच्ची को घर से उठाकर दुष्कर्म और उसकी हत्या की कोशिश करने वाले आरोपित को न्यायालय ने चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पाक्सो) शिप्रा पटेल की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोपित दिनेश डाबर (38 वर्ष), निवासी धार को पाक्सो एक्ट की तीन धाराओं के साथ ही हत्या के प्रयास की धारा में अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही जबरदस्ती संबंध बनाने की धारा में भी पांच साल की सजा सुनाई गई। दोषी पर कोर्ट ने 42,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं प्रीति अग्रवाल ने बताया घटना 13 अक्टूबर 2022 की है। बालिका के पिता ने थाना चंदननगर में सूचना दी कि वह एक निर्माणाधीन भवन में परिवार सहित रहता है वहां चौकीदारी करते हैं। रात में लगभग 2 बजे से उनकी दो साल की वर्षीय जो अपनी मां के पास सो रही थी वह गायब हो गई है। सुबह डायल-100 के सैनिक अभिनव सेन को बच्ची रेती मंडी रोड स्थित झाड़ियों के पास गंभीर अवस्था में मिली। उसके साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी।