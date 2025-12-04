मेरी खबरें
    MP में इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल और लेट, चेक-इन सिस्टम फेल... तकनीकी गड़बड़ी और क्रू की कमी से यात्री हुए परेशान

    IndiGo Flights Cancelled: बुधवार का दिन मध्यप्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा। इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या फिर घंटों की देरी से संचालित हुईं। कहीं तकनीकी समस्याएं थीं, तो कहीं क्रू की कमी ने बड़ी बाधा पैदा की। चेक-इन सिस्टम में खराबी ने स्थिति को और जटिल बना दिया।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 12:40:53 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 12:40:53 AM (IST)
    IndiGo Flights Cancelled: तकनीकी दिक्कत और क्रू कमी से इंडिगो की फ्लाइटें रद्द। फाइल फोटो

    1. तकनीकी गड़बड़ी-क्रू कमी से यात्रियों की परेशानी बढ़ी
    2. यात्री ने बुकिंग बदले जाने की शिकायत दर्ज कराई
    3. इंडिगो ने रिफंड और वैकल्पिक उड़ान का भरोसा दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की आठ प्रमुख उड़ानें कैंसिल (IndiGo Flights Cancelled) होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर से दिल्ली, मुंबई, गोवा, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर जाने वाली उड़ानें या तो समय पर नहीं उड़ सकीं या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के कैंसिल कर दी गईं। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, तकनीकी दिक्कतों और क्रू मेंबर की कमी इस अनियमितता की मुख्य वजह रहीं।

    इंदौर आने वाली उड़ानों पर भी इसका असर साफ दिखा। अहमदाबाद की उड़ान एक घंटे, पुणे की डेढ़ घंटे, जम्मू की दो घंटे और चंडीगढ़ की दो घंटे की देरी से पहुंची। दिल्ली की उड़ान एक घंटे, रायपुर की पांच घंटे, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानें भी देर से इंदौर पहुंचीं। इसी तरह, इंदौर से हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और अहमदाबाद जाने वाली उड़ानें निर्धारित समय से काफी देर बाद रवाना हो सकीं।


    यात्री ने उड़ान तिथि बदलने पर की शिकायत

    मुंबई की उड़ान 6E-2053 में सीट बुक कराने वाले यात्री क्षितिज चंद्रसेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायत की कि उनकी 4 दिसंबर की बुकिंग बदलकर 5 दिसंबर कर दी गई। न तो एयरलाइन ने उनकी सहमति ली और न ही इस बदलाव की पूर्व सूचना दी। शिकायत के जवाब में इंडिगो ने उनसे पीएनआर साझा करने का अनुरोध किया, ताकि मामले की जांच कर उचित सहायता दी जा सके।

    भोपाल में चेक-इन सिस्टम फेल, उड़ानें प्रभावित

    देश के कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में आई गड़बड़ी ने बुधवार को हवाई यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित किया। भोपाल एयरपोर्ट पर इंडिगो की अधिकांश उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ा।

    हैदराबाद से आने वाली उड़ान संख्या 6E-7121 नहीं पहुंच सकी, जबकि हैदराबाद की दूसरी उड़ान 40 मिनट देरी से उतरी। रायपुर की उड़ान संख्या 6E-7281 भी रद्द रही। बैंगलुरू की नाइट फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे देर से पहुँची।

    दिल्ली की सुबह वाली उड़ान 35 मिनट, दोपहर वाली उड़ान पौने दो घंटे और रात की उड़ान लगभग एक घंटे देर से आई। मुंबई उड़ान संख्या 6E-5172 सुबह 11 बजे की बजाय दोपहर 1 बजे लैंड हुई, जबकि 6E-5298 शाम 4:45 बजे की बजाय 6:50 बजे पहुंची।

