Indore Contaminated Water: इंदौर ने तोड़ दिया पूरे देश का दिल

सद्गुरु शरण, नईदुनिया: इंदौर के नाम पर देश इतराता था। हर शहर इंदौर जैसा बनने का सपना देखता था। प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते थे तो इंदौर का उल्लेख करके अपना सीना चौड़ा कर लेते थे। दुर्भाग्य है कि लगातार आठ बार स्वच्छता के चैंपियन इस शहर को इसी के निकम्मे नेताओं-अधिकारियों की बुरी नजर लग गई। मल-मूत्र मिश्रित जहरीला पानी पीने से अब तक 16 निरपराध नागरिकों की मौत की खबर देकर इंदौर ने देश का दिल तोड़ दिया।

जो शहर सबके सपनों में बसता था, अब खुद दुस्वप्न बनकर रह गया। स्वच्छता के प्रति अपने जुनून के लिए इंदौर का डंका पूरी दुनिया में बजता था, इसलिए अब इस कलंक की गूंज भी सीमा से परे है। स्वच्छतम शहर की ऐसी गंदी शक्ल देखकर सब भौचक और दुखी हैं।