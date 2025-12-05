'पतंग उड़ाओगे तो त्योहार जेल में मनाओगे...', इंदौर पुलिस ने चाइनीज मांझा विक्रेताओं को दी खुली चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चाइनीज मांझा से गला कटने की घटना के बाद पुलिस चाइनीज मांझा बेचने वालों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने संभावित बाजारों में पोस्टर भी चस्पा करवाए है। शुक्रवार को छत्रीपुरा पुलिस ने जागरूकता रैली भी निकाली। इस दौरान बैनर लगाए और लोगों को समझाइश व हिदायत दी।

रैली में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए टीआइ संजीव श्रीवास्तव के अनुसार रैली में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए है। इसके माध्यम से सिंथेटिक, नायलोन स्ट्रिंग न बेचने की समझाइश दी गई। घातक मांझा से होने वाले नुकसान और जान माल की क्षति के बारे में बताया गया। छत्रीपुरा से शुरु हुई रैली बियाबानी, दरगाह चौहारा, कागदीपुरा, रविदासपुरा तक पहुंची।