इंदौर में पुलिस लाइन में रील, तीन सवारी और शराब दिखाने पर जवानों को नोटिस जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। जिला पुलिस लाइन (डीआरपी) में रील बनाने वाले जवानों पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रील वायरल होने के बाद संबंधित जवानों को नोटिस जारी किया गया है। जांच की आशंका के चलते जवानों ने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन इससे पहले वह सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो चुका था।

विभागीय जांच

एडीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार, यह रील जयवीर सिकरवार द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई थी। वीडियो में दो पुलिसकर्मी अचानक बाइक पर आते दिखते हैं और जयवीर को साथ बैठने का इशारा करते हैं। शुरुआत में जयवीर मना करता है, लेकिन शराब की बोतल देखने के बाद वह उनके साथ बैठ जाता है। एडीसीपी ने बताया कि एक बाइक पर तीन सवार बैठाना, वह भी बिना हेलमेट के, मोटर व्हीकल एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।