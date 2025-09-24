सितंबर में हादसों से कांपा इंदौर... चूहा कांड से लेकर इमारत ढहने तक, एक महीने में इतने लोगों की मौत, प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल

नईदुनिया,इंदौर। सितंबर 2025 इंदौर के लिए त्रासदियों से भरा महीना रहा। शहर में लगातार हुए हादसों ने न केवल कई जिंदगियां छीनीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी को भी उजागर कर दिया। महीने भर में हुए चार बड़े हादसों ने शहरवासियों का भरोसा हिला दिया कभी अस्पताल की दीवारों के भीतर मासूमों की जान गई, कभी सड़क पर बेगुनाह कुचले गए और कभी घर ही मौत का मलबा बन गया। एक महीने में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई।

अस्पताल से सड़कों तक हादसों की श्रृंखला चूहा कांड महीने की शुरुआत में एमवाय अस्पताल का “चूहा कांड” सामने आया। आरोप लगे कि नवजात शिशुओं की मौत चूहों द्वारा कुतरने से हुई। भले ही बाद में अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल कारण गिनाए, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था और स्वच्छता किस स्तर पर है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य ढांचे पर प्रश्नचिह्न था।