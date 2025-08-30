मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर वालों के लिए बड़ी खबर, प्रशासन कर रहा ये बड़ी तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से सख्त अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने तय किया है कि यह अभियान सितंबर से दीपावली तक लगातार जारी रहेगा।
दरअसल, रक्षाबंधन के समय भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उस दौरान अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में जांच की और 16 होटल-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई थी। इस जांच में 108 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 83 सिलेंडर 14.2 किलोग्राम क्षमता के और 19 सिलेंडर 3 किलोग्राम के थे। इसके अलावा विभाग ने 18 प्रकरण दर्ज किए और दो मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई थी।
अधिकारियों ने क्या
अधिकारियों के अनुसार, रक्षाबंधन के बाद अभियान कुछ समय के लिए धीमा हो गया था, क्योंकि विभाग को अन्य खाद्यान संबंधी कामों में व्यस्त होना पड़ा। लेकिन अब जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू ने स्पष्ट कर दिया है कि अभियान को फिर से तेज किया जाएगा और यह दीपावली तक सतत जारी रहेगा।
खाद्य विभाग की टीमें इस दौरान केवल होटल और रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि उन जगहों पर भी कार्रवाई करेंगी जहां अवैध रिफिलिंग की जाती है। अक्सर देखा गया है कि रिहायशी इलाकों में कुछ सेंटर घरेलू गैस सिलेंडरों से व्यावसायिक सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर कर देते हैं। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि खतरनाक भी है क्योंकि इससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
खाद्य विभाग ने साफ कहा है कि अब ऐसे सभी अवैध रिफिलिंग सेंटरों पर दबिश दी जाएगी। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जिला प्रशासन ने क्या कहा
जिला प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दिलाना है। घरेलू गैस सिलेंडर आम लोगों के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन जब इन्हें व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सीधा नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है।
इसलिए अब अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की योजना बनाई गई है। दीपावली तक हर हफ्ते जांच टीमों की कार्रवाई होगी और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी सजा दी जाएगी।
