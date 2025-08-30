मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर वालों के लिए बड़ी खबर, प्रशासन कर रहा ये बड़ी तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से सख्त अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने तय किया है कि यह अभियान सितंबर से दीपावली तक लगातार जारी रहेगा। दरअसल, रक्षाबंधन के समय भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उस दौरान अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में जांच की और 16 होटल-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई थी। इस जांच में 108 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 83 सिलेंडर 14.2 किलोग्राम क्षमता के और 19 सिलेंडर 3 किलोग्राम के थे। इसके अलावा विभाग ने 18 प्रकरण दर्ज किए और दो मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

अधिकारियों ने क्या अधिकारियों के अनुसार, रक्षाबंधन के बाद अभियान कुछ समय के लिए धीमा हो गया था, क्योंकि विभाग को अन्य खाद्यान संबंधी कामों में व्यस्त होना पड़ा। लेकिन अब जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू ने स्पष्ट कर दिया है कि अभियान को फिर से तेज किया जाएगा और यह दीपावली तक सतत जारी रहेगा।