Indore Weather: इंदौर में टूटा 48 साल के ठंड का रिकॉर्ड, अति शीतलहर की चपेट में शहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सर्द उत्तरी हवाओं ने शनिवार को शहर का पारा गिराया। 18 किमी प्रतिघंटा की गति से चली हवाओं के कारण दिन में भी शहरवासियों को ठंडक का अहसास हुआ। शहर में अति शीत लहर की स्थिति रही।
शनिवार को शहर में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही इंदौर में पिछले 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1977 में इंदौर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार के मुक़ाबले शनिवार को न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को प्रदेश में सबसे ठंडे दस प्रमुख शहरों में इंदौर भी शामिल रहा।
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में रात के तापमान में गिरावट के कारण शीत लहर की स्थितियां बनी रहेगी। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इंदौर में सोमवार तक शीतलहर की स्थिति दिखाई देगी। दिन में धूप निकलने से शहरवासियों तीव्र ठंडक से हल्की राहत मिलेगी। शनिवार का शहर में हल्के बादल रहे और रविवार को बादल रहने की संभावना है।
|समय
|तापमान (°C)
|शुक्रवार रात 11:30
|12.4
|शुक्रवार रात 2:30
|12.4
|शनिवार सुबह 5:30
|7.2
|शनिवार सुबह 8:30
|15.4
|शनिवार सुबह 11:30
|22.6
|शनिवार दोपहर 2:30
|25
|शनिवार शाम 5:30
|22
यह भी पढ़ें- Weather Update: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, यूपी-बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट
भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी अरुण शर्मा के मुताबिक अभी एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान पर था। इस वजह से हिमालय क्षेत्र से उत्तर पश्चिमी हवाएं इंदौर की ओर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ अब पाकिस्तान के आसपास है और भारत की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से इंदौर के तापमान में एक दिन में पांच डिग्री गिरावट देखने को मिली।
|वर्ष
|न्यूनतम तापमान (°C)
|1936
|1.1
|1955
|3.3
|1961
|4.3
|1963
|4.5
|1964
|2.4
|1977
|4.8
|1983
|3.9
|1983
|3.1
|1990
|3.6
|2014
|3.0
|वर्ष
|उच्चतम अधिकतम तापमान (°C)
|दिनांक
|निम्नतम न्यूनतम तापमान (°C)
|दिनांक
|2015
|33
|31
|7
|24
|2016
|31.4
|1
|9.1
|19,26
|2017
|29.5
|12
|8.8
|27
|2018
|28.7
|9
|6.6
|29
|2019
|29.4
|1
|6.6
|28
|2020
|31.6
|6
|8
|29
|2021
|28.3
|6
|6.5
|20
|2022
|29.8
|23
|10.1
|8
|2023
|29.2
|24
|11.6
|20
|2024
|30.5
|17
|8.6
|11