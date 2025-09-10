नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। कारोबारी चिराग जैन की हत्या का आरोपित विवेक जैन बहकी-बहकी बातें कर रहा है। उसने उज्जैन,ऋषिकेश,हरिद्वारा में मंदिरों के बाहर फरारी काटी है। इस दौरान अवसाद में आत्महत्या की कोशिश भी की। उज्जैन में शिप्रा नदी में डूबने का मन बनाया पर लोगों को देखकर रुक गया।

बख्तावर रामनगर(तिलक नगर) निवासी विवेक पुत्र महावीर प्रसाद जैन ने 23 अगस्त को पार्टनर चिराग पुत्र देवेंद्र जैन की चाकू मार कर हत्या कर दी थी। कनाड़िया पुलिस ने मंगलवार को विवेक को गिरफ्तार कर लिया। वह खुद ही थाने में सरेंडर हुआ है। पूछताछ में बताया चिराग बचपन का दोस्त है। साथ में पढ़ा और साथ में कारोबार किया। मनमुटाव होने पर अलग हो गए पर वह संतुष्ट नहीं था। पार्टनरशिप के बाहर होने के बाद परेशान रहता था। रातभर नींद नहीं आती थी।

Indore: कारोबारी चिराग जैन की फ्लैट में घुसकर बेरहमी से हत्या, बचपन के दोस्त ने बच्चे के सामने 15 बार मारा चाकू

कई बार चिराग के ऑफिस जाने की कोशिश की पर बाउंसर ने रोक दिया। 23 अगस्त को बात करने के लिए मिलन हाईट्स गया था। चिराग ने बातचीत से मना किया तो गुस्से में चाकू घोंप दिया। हत्या कर बायपास की तरफ भागा और बाइक व ट्रक वालों से लिफ्ट ली। सीधे उज्जैन गया और शिप्रा नदी में कूदने का मन बनाया। घाट पर भीड़ देख कर पलट गया। मंदिर के बाहर की दर्शनार्थियों को चंदन,रोली का टीका लगाकर भेंट मांगी।

इंदौर में कारोबारी चिराग जैन की हत्या के आरोपी विवेक जैन पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित

जेब में सिर्फ तीन हजार रुपये ही थे। कुछ दिन हरिद्वार और ऋषिकेश में बिताए। कईं बार भूखा ही सो जाता था। परिवार से संपर्क टूट चुका था। टीआई सहर्ष यादव के मुताबिक विवेक की मनोस्थिति ठीक नहीं है। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। उसके पास एक चादर और पानी की बोतल के अलावा कुछ नहीं था। पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगा गया है। उसकी बातों का सत्यापन करवाया जा रहा है। चिराग के परिवार का आरोप है कि हत्या में विवेक का भाई राकेश उर्फ टीटे भी शामिल है।