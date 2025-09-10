मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    डिप्रेशन में आकर नदी में डूबने गया पर लोगों को देखकर रुक गया, अब बहकी बातें कर रहा है हत्‍या का आरोपी

    कई बार चिराग के ऑफिस जाने की कोशिश की पर बाउंसर ने रोक दिया। 23 अगस्त को बात करने के लिए मिलन हाईट्स गया था। चिराग ने बातचीत से मना किया तो गुस्से में चाकू घोंप दिया। हत्या कर बायपास की तरफ भागा और बाइक व ट्रक वालों से लिफ्ट ली। सीधे उज्जैन गया और शिप्रा नदी में कूदने का मन बनाया। घाट पर भीड़ देख कर पलट गया।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 09:35:38 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:03:05 PM (IST)
    डिप्रेशन में आकर नदी में डूबने गया पर लोगों को देखकर रुक गया, अब बहकी बातें कर रहा है हत्‍या का आरोपी
    इंदौर का चर्चित चिराग जैन हत्‍याकांड। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. नदी में कूद कर मरना चाहता था,मंदिरों के बाहर काटी फरारी।
    2. चिराग बचपन का दोस्त था। साथ में पढ़ा, साथ कारोबार किया।
    3. मनमुटाव होने पर दोनों ही अलग हो गए पर वह संतुष्ट नहीं था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। कारोबारी चिराग जैन की हत्या का आरोपित विवेक जैन बहकी-बहकी बातें कर रहा है। उसने उज्जैन,ऋषिकेश,हरिद्वारा में मंदिरों के बाहर फरारी काटी है। इस दौरान अवसाद में आत्महत्या की कोशिश भी की। उज्जैन में शिप्रा नदी में डूबने का मन बनाया पर लोगों को देखकर रुक गया।

    बख्तावर रामनगर(तिलक नगर) निवासी विवेक पुत्र महावीर प्रसाद जैन ने 23 अगस्त को पार्टनर चिराग पुत्र देवेंद्र जैन की चाकू मार कर हत्या कर दी थी। कनाड़िया पुलिस ने मंगलवार को विवेक को गिरफ्तार कर लिया। वह खुद ही थाने में सरेंडर हुआ है। पूछताछ में बताया चिराग बचपन का दोस्त है। साथ में पढ़ा और साथ में कारोबार किया। मनमुटाव होने पर अलग हो गए पर वह संतुष्ट नहीं था। पार्टनरशिप के बाहर होने के बाद परेशान रहता था। रातभर नींद नहीं आती थी।

    Indore: कारोबारी चिराग जैन की फ्लैट में घुसकर बेरहमी से हत्या, बचपन के दोस्त ने बच्चे के सामने 15 बार मारा चाकू

    कई बार चिराग के ऑफिस जाने की कोशिश की पर बाउंसर ने रोक दिया। 23 अगस्त को बात करने के लिए मिलन हाईट्स गया था। चिराग ने बातचीत से मना किया तो गुस्से में चाकू घोंप दिया। हत्या कर बायपास की तरफ भागा और बाइक व ट्रक वालों से लिफ्ट ली। सीधे उज्जैन गया और शिप्रा नदी में कूदने का मन बनाया। घाट पर भीड़ देख कर पलट गया। मंदिर के बाहर की दर्शनार्थियों को चंदन,रोली का टीका लगाकर भेंट मांगी।

    naidunia_image

    इंदौर में कारोबारी चिराग जैन की हत्या के आरोपी विवेक जैन पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित

    जेब में सिर्फ तीन हजार रुपये ही थे। कुछ दिन हरिद्वार और ऋषिकेश में बिताए। कईं बार भूखा ही सो जाता था। परिवार से संपर्क टूट चुका था। टीआई सहर्ष यादव के मुताबिक विवेक की मनोस्थिति ठीक नहीं है। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। उसके पास एक चादर और पानी की बोतल के अलावा कुछ नहीं था। पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगा गया है। उसकी बातों का सत्यापन करवाया जा रहा है। चिराग के परिवार का आरोप है कि हत्या में विवेक का भाई राकेश उर्फ टीटे भी शामिल है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.