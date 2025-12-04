मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर दो डॉक्टर ठगे, बैंकों से ₹1.5 करोड़ का पर्सनल लोन लेकर आरोपी फरार

    इंदौर में निवेश का प्रलोभन देकर दो डॉक्टरों से की गई बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी वीरेंद्र सक्सेना ने प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में भारी मुनाफा देने का वादा किया और डॉक्टरों से विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन स्वीकृत करवा लिए। लोन की रकम लेते ही आरोपी फरार हो गया और कुछ महीनों बाद किस्तें भरना भी बंद कर दीं।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 04:48:04 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 04:48:56 AM (IST)
    इंदौर में प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर दो डॉक्टर ठगे, बैंकों से ₹1.5 करोड़ का पर्सनल लोन लेकर आरोपी फरार
    बैंकों से पर्सनल लोन करवा कर 2 डॉक्टरों से डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. आरोपी किस्तें भरना अचानक बंद कर गया
    2. 70 लोगों से 20 करोड़ ठगने की आशंका
    3. एमजी रोड पुलिस ने केस दर्ज किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मुनाफा कमाने के लालच में दो डॉक्टरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आरोपित वीरेंद्र सक्सेना ने अलग-अलग बैंकों से उनके नाम पर पर्सनल लोन स्वीकृत करवाए और राशि लेकर फरार हो गया। एमजी रोड पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित डॉक्टरों का कहना है कि इसी तरह वह करीब 70 लोगों से लगभग 20 करोड़ रुपये ठग चुका है।

    एमजी रोड टीआई विजयसिंह सिसोदिया के अनुसार, अंबेडकर नगर निवासी डॉ. विनीता काटेकर और जानकी नगर निवासी डॉ. राजेंद्र गुजराती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। डॉ. विनीता बेटमा में मेडिकल ऑफिसर हैं, जबकि डॉ. राजेंद्र देवास में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।


    दोनों का कहना है कि आरोपी ने प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर उन्हें लालच दिया। उसने कई बैंकों से उनके पर्सनल लोन स्वीकृत करवाए और आश्वासन दिया कि वह न केवल किस्त भरेगा बल्कि हर महीने 4 प्रतिशत मुनाफा भी देगा।

    लालच में आकर डॉक्टरों ने लोन की रकम आरोपित को सौंप दी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने किस्तें भरना बंद कर दीं। जब बैंक ने बकाया राशि की मांग शुरू की, तब पीड़ित डॉक्टरों ने आरोपी की खोजबीन कर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.