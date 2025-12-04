इंदौर में प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर दो डॉक्टर ठगे, बैंकों से ₹1.5 करोड़ का पर्सनल लोन लेकर आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मुनाफा कमाने के लालच में दो डॉक्टरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आरोपित वीरेंद्र सक्सेना ने अलग-अलग बैंकों से उनके नाम पर पर्सनल लोन स्वीकृत करवाए और राशि लेकर फरार हो गया। एमजी रोड पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित डॉक्टरों का कहना है कि इसी तरह वह करीब 70 लोगों से लगभग 20 करोड़ रुपये ठग चुका है।

एमजी रोड टीआई विजयसिंह सिसोदिया के अनुसार, अंबेडकर नगर निवासी डॉ. विनीता काटेकर और जानकी नगर निवासी डॉ. राजेंद्र गुजराती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। डॉ. विनीता बेटमा में मेडिकल ऑफिसर हैं, जबकि डॉ. राजेंद्र देवास में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।