इंदौर में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, दुकानदारों ने रिमूवल अधिकारी को पीटा; दो के खिलाफ FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: बुधवार को कनाड़िया रोड और बंगाली चौराहे पर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने अभियान के दौरान जमकर हंगामा हो गया। सुबह आयुक्त दिलीप कुमार यादव निरीक्षण के लिए इलाके में पहुंचे थे। सड़क किनारे लगी अस्थाई दुकानों, गुमटियों और कब्जों को देखकर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद निगम का रिमूवल अमला बिना पुलिस बल के ही क्षेत्र में पहुंच गया।

कार्रवाई की शुरुआत बंगाली चौराहे से हुई, जहां सब्जी-फलों की दुकानों के साथ सड़क किनारे बनी गुमटियाँ भी हटाई जा रही थीं। इसी दौरान सेवंथ डे स्कूल के सामने लगी एक गजक की दुकान को हटाने पर कुछ लोग भड़क गए। देखते ही देखते गाली-गलौज शुरू हो गई और गजक दुकान से जुड़े लोगों ने सहायक रिमूवल अधिकारी अश्विन कल्याणे को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और निगम अमले को तत्काल कार्रवाई रोकने पर मजबूर होना पड़ा।