इंदौर हत्याकांड का खुलासा... चांटा मारने का बदला लेने के लिए मंत्री समर्थक की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक अंकित की हत्या में पुलिस ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया। आरोपितों ने चांटा मारने का बदला हत्या कर लेना कबूला है। उधर अंकित के स्वजन पुलिस से नाराज है। रविवार को थाने का घेराव कर जुलूस निकालने और पर्दे के पीछे छुपे आरोपितों को पकड़ने की मांग की।

लालू से अंकित का पूर्व में भी विवाद बड़ा गणपति चौराहा के समीप शुक्रवार रात तेली बाखल निवासी राहुल उर्फ अंकित राठौर की आरोपित राजेश शर्मा उर्फ राजू पंडित पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी तेली बाखल और राकेश शर्मा उर्फ लालू पंडित पुत्र श्यामलाल तिवारी निवासी समाजवाद इंदिरा नगर ने कैंची घोंपकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शनिवार रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार आरोपित लालू से अंकित का पूर्व में भी विवाद हुआ था। अंकित ने लालू को चांटा मारा था।