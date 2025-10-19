मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर हत्याकांड का खुलासा... चांटा मारने का बदला लेने के लिए मंत्री समर्थक की हत्या

    मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक अंकित की हत्या में पुलिस ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया। आरोपितों ने चांटा मारने का बदला हत्या कर लेना कबूला है। उधर अंकित के स्वजन पुलिस से नाराज है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 09:25:28 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 09:25:28 PM (IST)
    इंदौर हत्याकांड का खुलासा... चांटा मारने का बदला लेने के लिए मंत्री समर्थक की हत्या
    इंदौर हत्याकांड का खुलासा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक अंकित की हत्या में पुलिस ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया। आरोपितों ने चांटा मारने का बदला हत्या कर लेना कबूला है। उधर अंकित के स्वजन पुलिस से नाराज है। रविवार को थाने का घेराव कर जुलूस निकालने और पर्दे के पीछे छुपे आरोपितों को पकड़ने की मांग की।

    लालू से अंकित का पूर्व में भी विवाद

    बड़ा गणपति चौराहा के समीप शुक्रवार रात तेली बाखल निवासी राहुल उर्फ अंकित राठौर की आरोपित राजेश शर्मा उर्फ राजू पंडित पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी तेली बाखल और राकेश शर्मा उर्फ लालू पंडित पुत्र श्यामलाल तिवारी निवासी समाजवाद इंदिरा नगर ने कैंची घोंपकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शनिवार रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार आरोपित लालू से अंकित का पूर्व में भी विवाद हुआ था। अंकित ने लालू को चांटा मारा था।


    जुलूस निकालने, हाथ पैर और घर तोड़ने की मांग

    शुक्रवार को राजू ने अंकित को समझाया तो उसके साथ भी अभद्रता की। दोनों में विवाद बढ़ा और लालू व राजू ने कैंची से हमला कर अंकित की हत्या कर दी। रविवार को अंकित के स्वजन,रिश्तेदार और दोस्तों ने मल्हारगंज थाने का घेराव किया। उन्होंने आरोपितों का जुलूस निकालने, हाथ पैर और घर तोड़ने की मांग की। स्वजन ने कहा लालू और राजू तो हत्या करने वाले है। हत्या करवाने वाला कोई और है।

    इसे भी पढ़ें... किन्नरों को ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने वाली गैंग पर दस हजार का इनाम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.