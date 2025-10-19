किन्नरों को ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने वाली गैंग पर दस हजार का इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नंदलालपुरा के किन्नरों को धमकाने,ब्लैकमेल कर रुपये लेने और दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपितों पर पुलिस ने दस दस हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगातार छापे मार रही है।
पंढरीनाथ टीआई अजय राजौरिया के अनुसार किन्नरों की ओर से पंढरीनाथ थाना में दो प्रकरण दर्ज करवाए गए है।इन प्रकरणों में अक्षय कुमायं,पंकज जैन और राजा हाशमी को आरोपित बनाया गया है। टीआइ के अनुसार पंकज और अक्षय पर धमकाने, दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल कर रुपये वसूलने का आरोप है।
राजा हाशमी जेल में बंद किन्नर सपना हाजी का प्रेमी है। उसकी धमकी से घबरा कर 24 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया था। पुलिस ने आरोपितों की तलाश में कईं जगह छापे मारे लेकिन जानकारी नहीं मिली।
