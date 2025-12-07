GST Audit को अधिकारियों ने बनाया धमकाने का जरिया, साइन बोर्ड की गलती पर डेढ़ लाख फाइन, आ रही शिकायतें

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर: रिटर्न के हिसाब-किताब में हो रही गलतियां पकड़ने की मंशा से जीएसटी में शुरू हुई ऑडिट प्रक्रिया कारोबारियों के लिए नई परेशानी बन रही है। साइन बोर्ड की गलती के लिए डेढ़ लाख रुपये फाइन का नोटिस दिया जा रहा है। सौलर पैनल लगाने के खर्च का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करने का फरमान सुना दिया गया है।

व्यापारियों के साथ कर पेशेवर भी यह शिकायत कर रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने ऑडिट को वसूली का जरिया बना लिया है। सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी इन शिकायतों के केंद्र में हैं। ऑडिट के दौरान मनमाने तरीके से मांग के नोटिस भी अब सार्वजनिक हो रहे हैं। इंदौर क्षेत्र की फर्में और व्यापारी सेंट्रल जीएसटी के ऑडिट विभाग के अधिकारियों के रवैये के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं।