सुप्रीम कोर्ट से इंदौर पुलिस को फटकार, टीआई को कहा- ‘तुम उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं’

मुकेश मंगल, नईदुनिया, इंदौर। सुप्रीम कोर्ट में इंदौर पुलिस की बड़ी करतूत उजागर हो गई। एक साल में दर्ज 165 केसों में दो लोगों को ‘पाकेट गवाह’ बनाया गया। इस पर न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने थाना प्रभारी (टीआई) इंद्रमणि पटेल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 'तुम दुर्भाग्य से उस कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। यह हमारी आत्मा की पीड़ा है।’ तल्ख टिप्पणियों से पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया और टीआई सिर झुकाकर खड़े रहे।

कैसे हुआ पर्दाफाश यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट में इंदौर के चंदूवाला रोड (चंदन नगर) निवासी अनवर हुसैन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले में भी टीआई ने गलत जानकारी दी थी। सुनवाई के दौरान उपस्थित कानून के छात्र असद अली वारसी ने टीआई की ‘गवाह फैक्टरी’ की पोल खोल दी।