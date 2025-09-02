Indore में स्कूल का हुआ औचक निरीक्षण, 21 शिक्षक मिले गैरहाजिर, अब कटेगा एक दिन का वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों को समय पर पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने के आदेश जारी किए है। लेकिन इसके बावजूद समय पर शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंचते हैं या फिर उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाते हैं।

शिक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी शांता स्वामी ने सोमवार को शासकीय उ. मा. सुभाष विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 11 शिक्षक उपस्थित मिले और 21 शिक्षक और स्टाफ अनुपस्थित मिला। जिसपर अनुपस्थित शिक्षकों और स्टाफ का एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई।