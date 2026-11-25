नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता कॉलोनी में जर्जर आवासों के ध्वस्तीकरण के बीच हाई कोर्ट ने एकमात्र शेष मकान के याचिकाकर्ता को सात दिन तक रेन बसेरा में रहने की अनुमति प्रदान की है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1400 रुपये प्रतिमाह किराये के भुगतान के निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।

मामला जनता कॉलोनी निवासी मोहम्मद हाफिज खान के मकान नंबर 465 से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि वैकल्पिक आवास के लिए प्रस्तावित 1200 से 1500 रुपये मासिक किराया मौजूदा बाजार दरों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है।