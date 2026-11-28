नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि अब नियुक्तियां 2013 के गजट नोटिफिकेशन में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया से की जाएंगी। शासन की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी करते हुए स्वीकार किया कि पूर्व में ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई निर्धारित दिशा-निर्देश नहीं थे। इस कारण नियुक्तियां मनमाने ढंग से होती थीं और पात्र अधिवक्ताओं को समान अवसर देने में पारदर्शिता का अभाव था। अब अधिसूचना के तहत व्यवस्थित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

दो अंतरिम आवेदन खारिज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग संबंधी दोनों अंतरिम आवेदन खारिज कर दिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव अधिवक्ता योगेश सोनी की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार उपाध्याय ने पक्ष रखा था।