नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे जबलपुर सहित महाकोशल अंचल को अपनी चपेट में ले लिया है। सुबह और रात में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जबलपुर में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का असर बना रहा, जिससे रात का पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।