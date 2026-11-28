नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रयागराज से नशे के लिए इंजेक्शनों की खेप लाकर शहर में फुटकर बिक्री करने वाले नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चार हजार इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में बाई का बगीचा के तुलसी मोहल्ला निवासी जयंत राय और अमित पैगवार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों प्रयागराज से इंजेक्शन लाकर शहर में नशा करने वालों को फुटकर में बेचते थे।