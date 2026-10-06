पॉक्सो के बढ़ते मामलों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जताई चिंता, तीनों खंडपीठों में 14,531 आपराधिक अपीलें लंबित, सरकार से पूछा सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश में पॉक्सो के बढ़ते मामलों और लंबित अपीलों को लेकर हाई कोर्ट की चिंता के बाद अब सवाल राज्य सरकार की जागरूकता व्यवस्था पर है। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया है कि बड़ी संख्या में पीड़िता 16 से 18 वर्ष तथा आरोपित 19 से 22 वर्ष आयु वर्ग के हैं।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार की जागरूकता व्यवस्था इन आयु वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है या अभियान अभी भी सामान्य जागरूकता तक सीमित हैं। दरअसल, हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामलों में जागरूकता के अभाव को महत्वपूर्ण पहलू माना है और केंद्र व राज्य सरकार को युवाओं को कानून के प्रावधानों और उसके संभावित दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई है। न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण भी रखा गया है। राज्य स्तर पर करीब 52 हजार व जिला स्तर पर 2.73 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिए जाने और आवाज संस्था के माध्यम से करीब 4.50 लाख लोगों तक पहुंच की जानकारी दी गई है।

यह भी पढ़ें- IND vs WI T20: कब और कहां खेला जाएगा पहला टी-20 मुकाबला, समय और तारीख से लेकर नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल मामलों की स्थिति को लेकर उठाया मुद्दा इसके बावजूद कोर्ट ने मामलों की स्थिति को देखते हुए जागरूकता के प्रभावी क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया है। कोई समन्वित और दीर्घकालिक जागरूकता योजना है या नहीं अब पड़ताल का विषय यह है कि विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के पास पॉक्सो को लेकर कोई समन्वित और दीर्घकालिक जागरूकता योजना है या नहीं। क्या स्कूल-कॉलेजों में किशोर-किशोरियों के लिए नियमित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? क्या 16 से 18 वर्ष और 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के लिए अलग जागरूकता सामग्री तैयार की गई है। क्या युवाओं को यह बताया जा रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति पॉक्सो कानून के तहत वैधानिक सहमति नहीं मानी जाती।