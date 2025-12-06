जबलपुर में बदमाशों ने ATM मशीन उखाड़ा, शोर मचने पर छोड़कर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: गोसलपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात को एक पिकअप में सवार होकर लगभग छह बदमाश पहुंचे। वहां दो एटीएम मशीन के रुपये लूटने का प्रयास किया। रुपये नहीं निकलने तो एक एटीएम मशीन को उखाड़कर पिकअप पर लादने लगे। तभी खटपट की आवाज की सुनकर कुछ ग्रामीणों की नींद खुल गई। वे बाहर निकले तो आरोपी धमकाने लगे।
ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। रात में गश्त कर रही पुलिस पार्टियों सहित आसपास देहात के अन्य थाने की पुलिस को मौके पर रवाना किया गया। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती आरोपी एटीएम मशीन वहीं छोड़कर भाग निकले। गोसलपुर पुलिस भी सक्रिय कुछ देर से हुई। उसके बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस ने रात भर जांच की। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे। आरोपियों के हुलिए के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आसपास के जिलों की पुलिस को भी सतर्क किया गया है।
एटीएम लूट का प्रयास करने वाले समूह में लगभग छह आरोपी थे। आरोपी पहले बरनू तिराहा पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पहुंचे। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का तरल पदार्थ छिड़का। ताकि कैमरा उनका चेहरा और कृत्य रिकॉर्ड न कर सकें। उसके बाद रुपये निकालने के लिए एटीएम की स्क्रीन तोड़ा।
रुपये नहीं निकले तो मशीन को काटने का प्रयास किया। इसमें भी असफल रहने पर पास ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंचे। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का तरल पदार्थ डाला। यहां पर आरोपियों ने पहुंचने के बाद एटीएम मशीन को उखाड़ा। फिर उसे बूथ से बाहर निकला और अपने साथ लाए मालवाहक पर लादने लगे।
आरोपियों ने जिन दोनों एटीएम को निशाना बनाया वह एक किलोमीटर के अंदर स्थापित है। पहली बार असफल रहने के बाद जिस दूसरे एटीएम को उखड़ाकर ले जाने का प्रयास किया वह थाने से ज्यादा दूर नहीं है। यह एटीएम गोसलपुर बाजार में स्थित है। आरोपियों ने जिस प्रकार से घटना को अंजाम देना चाहा उससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि वे रैकी के बाद पहुंचे थे। ठंड में एटीएम के आसपास रात में सन्नाटा और वहां पर मजबूत सुरक्षा घेरा न होने का फायदा उठाना चाहते थे।
आरोपी जब घटना को अंजाम देने में जुटे थी, तभी रात के सन्नाटे में अचानक आई खटपट की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले कुछ ग्रामीण जाग गए। एक दो ग्रामीणों ने बाहर निकलकर देखा तो आरोपी एटीएम मशीन के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करते दिखें। उनकी संदिग्ध गतिविधि और अनहोनी की आशंका पर ग्रामीण ने शोर किया। इस पर आरोपियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी देते हुए चुप करा दिया। तब तक आसपास के कुछ और लोगों की नींद खुल गई। घर से बाहर निकलकर ग्रामीण एकत्रित होने लगे तो आरोपी पकड़े जाने के डर से वहां से भाग गए।
आरोपी जिस मालवाहक वाहन से एटीएम तक पहुंचे थे, वह चोरी का निकला है। शातिर आरोपियों ने पहले बरनू तिराहा के एक टेंट हाउस का मालवाहक चुराया। इसी चोरी के वाहन में सवार होकर लूट करने पहुंचे थे। ग्रामीणों से घिरने और पुलिस के दबोचने की आशंका पर आरोपी उखाड़ी गई एटीएम मशीन को वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपित चकमा देते हुए घटनास्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर ग्राम जुझारी के पास चुराया हुआ वाहन छोड़कर फरार हो गए।