जबलपुर में बदमाशों ने ATM मशीन उखाड़ा, शोर मचने पर छोड़कर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: गोसलपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात को एक पिकअप में सवार होकर लगभग छह बदमाश पहुंचे। वहां दो एटीएम मशीन के रुपये लूटने का प्रयास किया। रुपये नहीं निकलने तो एक एटीएम मशीन को उखाड़कर पिकअप पर लादने लगे। तभी खटपट की आवाज की सुनकर कुछ ग्रामीणों की नींद खुल गई। वे बाहर निकले तो आरोपी धमकाने लगे।

ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। रात में गश्त कर रही पुलिस पार्टियों सहित आसपास देहात के अन्य थाने की पुलिस को मौके पर रवाना किया गया। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती आरोपी एटीएम मशीन वहीं छोड़कर भाग निकले। गोसलपुर पुलिस भी सक्रिय कुछ देर से हुई। उसके बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस ने रात भर जांच की। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे। आरोपियों के हुलिए के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आसपास के जिलों की पुलिस को भी सतर्क किया गया है।

कैमरे पर छिड़का काला रंग, मशीन काटी एटीएम लूट का प्रयास करने वाले समूह में लगभग छह आरोपी थे। आरोपी पहले बरनू तिराहा पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पहुंचे। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का तरल पदार्थ छिड़का। ताकि कैमरा उनका चेहरा और कृत्य रिकॉर्ड न कर सकें। उसके बाद रुपये निकालने के लिए एटीएम की स्क्रीन तोड़ा। रुपये नहीं निकले तो मशीन को काटने का प्रयास किया। इसमें भी असफल रहने पर पास ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंचे। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का तरल पदार्थ डाला। यहां पर आरोपियों ने पहुंचने के बाद एटीएम मशीन को उखाड़ा। फिर उसे बूथ से बाहर निकला और अपने साथ लाए मालवाहक पर लादने लगे।