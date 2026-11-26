नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ग्रामीण, दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा देने वाले डॉक्टरों का अनुभव भी मेरिट का हिस्सा है। मेरिट को केवल खुली प्रतियोगी परीक्षा के अंकों तक सीमित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने नीट पीजी- 2026 में इन-सर्विस चिकित्सकों को मिलने वाले इंसेंटिव वेटेज के समर्थन में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी।

इससे प्रदेश के सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश निरस्त कर रुकी हुई काउंसलिंग विधि के अनुसार फिर शुरू करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी के साथ अधिवक्ता अलका सिंह, विनिता आहूजा और नैन ज्योति नोरिया ने पक्ष रखा।