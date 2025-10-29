RSS चलाएगा गृह संपर्क अभियान, शताब्दी वर्ष में देशभर में होंगे एक लाख हिंदू सम्मेलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में देशभर के सामाजिक हालात पर चिंतन होगा। संघ अपने शताब्दी वर्ष में गृह संपर्क अभियान के साथ देशभर में हिंदू सम्मेलन आयोजित करने की रूपरेखा तय कर रहा है। एक लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन देशभर में होंगे। यह जानकारी संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने पत्रकारवार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाली बैठक में सरसंघचालक, सरकार्यवाह, सहकार्यवाह समेत 407 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें शताब्दी वर्ष से जुड़े अनुभव साझा किए जाएंगे और नई नीति तथा विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में बस्ती-मंडल स्तर पर होने वाले हिंदू सम्मेलन की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही शताब्दी वर्ष पर प्रारंभ होने वाले सघन गृह संपर्क अभियान पर भी मंथन होगा।