RSS चलाएगा गृह संपर्क अभियान, शताब्दी वर्ष में देशभर में होंगे एक लाख हिंदू सम्मेलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में देशभर के सामाजिक हालात पर चिंतन होगा। संघ अपने शताब्दी वर्ष में गृह संपर्क अभियान के साथ देशभर में हिंदू सम्मेलन आयोजित करने की रूपरेखा तय कर रहा है। एक लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन देशभर में होंगे। यह जानकारी संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने पत्रकारवार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाली बैठक में सरसंघचालक, सरकार्यवाह, सहकार्यवाह समेत 407 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें शताब्दी वर्ष से जुड़े अनुभव साझा किए जाएंगे और नई नीति तथा विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में बस्ती-मंडल स्तर पर होने वाले हिंदू सम्मेलन की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही शताब्दी वर्ष पर प्रारंभ होने वाले सघन गृह संपर्क अभियान पर भी मंथन होगा।
विशेष साहित्य और कार्यक्रम तय होंगे
सुनील आंबेकर ने बताया कि गृह संपर्क अभियान में विशिष्टजनों से संपर्क किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष साहित्य और कार्यक्रम तय होंगे। युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए भी विशेष आयोजन किए जाएंगे।
मातृभूमि को मानने वाला हिंदू
घर वापसी पर सवाल के जवाब में सुनील आंबेकर ने कहा कि जो मातृभूमि को मां मानता है, वही हिंदू है। यह परिभाषा अकेले संघ की नहीं बल्कि पूर्वजों की दी हुई है। सनातन धर्म, संस्कृति और मातृभूमि का संरक्षण करने वाले सभी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व पूजा पद्धति से तय नहीं होता, बल्कि यह जोड़ने की पद्धति है। पत्रकारवार्ता में महाकोशल प्रांत के संघचालक डॉ. प्रदीप दुबे भी मौजूद रहे।
तीन दिन इन विषयों पर चिंतन
शताब्दी वर्ष के आयोजन और विशिष्ट लोगों के अनुभव साझा होंगे।
गृह संपर्क अभियान की प्रांतवार योजना बनेगी, जो 25 से 40 दिनों तक चलेगा।
सामाजिक परिवर्तन के लिए पंच परिवर्तन का संदेश: कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली, अभिव्यक्ति का विषय और नागरिक कर्तव्य बोध।
नवंबर से जनवरी तक अधिकांश प्रांतों में अभियान चलेगा।
हिंदू सम्मेलन की विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा होगी।
शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में युवाओं के लिए विशेष आयोजन होंगे।
संघ कार्यकर्ताओं के कार्यों में सहयोग और अनुभव साझा करने पर भी चर्चा होगी।
सरसंघचालक का विशेष संवाद 8-9 नवंबर को बेंगलुरु, 21 दिसंबर को कोलकाता, 7-8 फरवरी को मुंबई में होगा। अन्य प्रांतों में भी कार्यक्रम होंगे।
इसे भी पढ़ें- Mp: मंदसौर पुलिस ने पकड़ा नकली नोट गिरोह, राजस्थान और मप्र के तीन आरोपित गिरफ्तार