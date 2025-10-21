मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महाकाल भस्म आरती से पहले श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, मरने से पहले लिखा स्टेटस - "दिल तो महाकाल का है, हम किराएदार हैं"

    उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्म आरती शुरू होने से पहले एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 47 वर्षीय सौरभ सोनी, निवासी पार्श्वनाथ कॉलोनी, हर सोमवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल होते थे।

    By Amit Atalasia
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 11:47:59 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 11:47:59 PM (IST)
    महाकाल भस्म आरती से पहले श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, मरने से पहले लिखा स्टेटस - "दिल तो महाकाल का है, हम किराएदार हैं"
    महाकाल भस्म आरती से पहले श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्म आरती शुरू होने से पहले एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 47 वर्षीय सौरभ सोनी, निवासी पार्श्वनाथ कॉलोनी, हर सोमवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल होते थे। वे फ्रीगंज क्षेत्र में चाय की दुकान संचालित करते थे।

    रविवार रात करीब डेढ़ बजे जब वे गेट नंबर एक के पास पहुंचे, तभी अचानक गिर पड़े। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    जांच जारी

    चौंकाने वाली बात यह रही कि मौत से कुछ देर पहले ही उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर स्टेटस डाला था कि "दिल तो महाकाल का है, हम किराएदार हैं।" इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में शोक की लहर है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.