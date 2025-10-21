महाकाल भस्म आरती से पहले श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, मरने से पहले लिखा स्टेटस - "दिल तो महाकाल का है, हम किराएदार हैं"

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्म आरती शुरू होने से पहले एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 47 वर्षीय सौरभ सोनी, निवासी पार्श्वनाथ कॉलोनी, हर सोमवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल होते थे। वे फ्रीगंज क्षेत्र में चाय की दुकान संचालित करते थे।

रविवार रात करीब डेढ़ बजे जब वे गेट नंबर एक के पास पहुंचे, तभी अचानक गिर पड़े। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

जांच जारी

चौंकाने वाली बात यह रही कि मौत से कुछ देर पहले ही उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर स्टेटस डाला था कि "दिल तो महाकाल का है, हम किराएदार हैं।" इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में शोक की लहर है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।