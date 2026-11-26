नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत इंदौर, नीमच और हरद जिले में भेजा गया 31 ट्रक फोर्टिफाइड चावल गायब होने और फर्जी पावती पेश करने के मामले में रंगनाथ नगर पुलिस ने गुरुवार रात परिवहनकर्ता फर्म के चार साझेदारों पर मामला दर्ज किया है।

गबन किए गए चावल की कीमत चार करोड़ 42 लाख 71 हजार 718 रुपये आंकी गई है। मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन (नान) कटनी के प्रभारी जिला प्रबंधक रविकांत ठाकुर ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि 2025-26 के दौरान कटनी से हरदा, नीमच और इंदौर के लिए कुल 32 ट्रक फोर्टिफाइड चावल रवाना किया गया था, लेकिन संबंधित जिलों के गोदामों में सिर्फ एक ट्रक ही पहुंचा। शेष 31 ट्रकों में लदा 21 हजार 765 बोरी (10 हजार 797.18 क्विंटल) चावल गंतव्य तक नहीं पहुंचा।