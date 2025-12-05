नाबालिग को बहला-फुसलाकर बनाया अश्लील वीडियो, फिर मांगे 5 लाख... आरोपियों के खिलाफ बवाल, किया चक्काजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, शामगढ़। नगर में एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर रेहान अब्बासी ने पहले तो उसे जाल में फंसाया। फिर उसे धमकाकर अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में बालिका से पांच लाख रुपये भी मांगे। डरी सहमी बालिका ने दो लाख रुपये दे भी दिए। इसके बाद भी रेहान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बालिका का वीडियो वायरल कर दिया। इसको लेकर शुक्रवार को शामगढ़ में जमकर बवाल हुआ। पोरवाल समाजजनों सहित अन्य लोगों ने थाने का घेराव किया और नगर भी बंद कराया।
लोगों ने आरोपितों के मकान तोड़ने सहित जुलूस निकालने की मांग को लेकर रात तक धरना दे रखा था। इधर पुलिस ने शाम को रेहान सहित दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। पोरवाल समाज की नाबालिग बालिका का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपितों रिहान पुत्र शाकिर अब्बासी, बाबू पुत्र निजाम शाह दोनों निवासी राव कालोनी शामगढ़ पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को नगर पूरी तरह से बंद रहा।
पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित 11 धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया था। लोगों की सुबह से एक ही मांग थी कि आरोपितों का जुलूस निकालकर उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। सुबह से ही पोरवाल समाजजनों सहित नगर सहित आसपास के युवाओं ने सब्जी मंडी चौराहे पर तीन घंटे तक चक्काजाम किया। सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति, थाना प्रभारी अभिषेक बोरासी ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया मगर समाजजन आरोपितों के मकान ध्वस्त कर बाजार में जुलूस निकालने की मांग पर अड़े रहे। बाद में भीड़ ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया। यहां नारेबाजी के बाद रेलवे ओवरब्रिज के पास शाम को चार बजे तक सड़क पर चक्काजाम किया।
बाद में भीड़ ने पुलिस थाने पहुंचकर घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने थाने का रास्ता बंद कर चारों तरफ सशस्त्र जवान तैनात कर दिए। पुलिस ने आरोपितों का जुलूस नहीं निकाला तो नारेबाजी करते हुए आक्रोशित लोगों ने नगर में घूमकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन रोड पर कुछ दुकानों को जबरन बंद भी कराई। शाम पांच बजे के बाद दोनों आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपितों से कड़ी पूछताछ के बाद एक-दो और आरोपित सामने आ सकते हैं। थाना प्रभारी अभिषेक बौरासी ने बताया कि दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। जुलूस निकाले यह कानूनी नहीं है।
नाबालिग बालिका ने अपने पिता, नानी, मामा के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 3 महीने पहले रिहान अब्बासी से पहचान हुई थी। रेहान घर के पीछे गली में ही रहता है। दो-तीन बार अकेली देखकर रेहान घर भी आया था। घर आने के दौरान ही रेहान ने मेरे साथ फोटो लिए थे उसके बाद से ही फोटो वायरल करने का दबाव बनाकर रुपये देने के लिए ब्लेकमेल करने लगा था। 5 सितंबर को शाम को रिहान मौका देखकर घर में आ गया और बोला कि मेरे सामने अपनी अश्लील वीडियो बना मैंने मना किया तो बोला कि नहीं बनाई तो हम दोनों के फोटो वायरल कर दूंगा। चाकू दिखाकर डराने लगा।
डर के कारण मम्मी के मोबाइल से मैंने अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद वीडियो अपने मोबाइल में लेकर चला गया था। उसके तीन-चार दिन रिहान बोला कि अश्लील वीडियो दोस्त बाबू शाह को भी दिखा दिया है। अगर तूने पांच लाख रुपये नहीं दिए तो हम दोनों वीडियो शामगढ़ में वायरल कर देंगे। इस डर से मैंने रिहान व बाबू को थोड़े-थोड़े कर दो लाख रुपये दे दिए थे। इसके बाद भी आरोपितों ने दो तीन दिन पहले वीडियो वायरल कर दिया।