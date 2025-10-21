मेरी खबरें
    'मंदिर में अच्छे से पूजा नहीं की तो...', नरसिंहपुर में मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल, FIR दर्ज

    MP Crime News: नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा मंदिर के एक पुजारी से गाली-गलौज और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 10:16:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 10:16:29 PM (IST)
    'मंदिर में अच्छे से पूजा नहीं की तो...', नरसिंहपुर में मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल, FIR दर्ज
    मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल।

    1. नरसिंहपुर में दुर्गा मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी
    2. गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल
    3. पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद FIR दर्ज कर ली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर/गाडरवारा। जिले के गाडरवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा मंदिर के एक पुजारी से गाली-गलौज और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

    पुजारी को शख्स ने अपशब्द कहे

    इंदिरा कालोनी निवासी पंडित अभिषेक दीक्षित, जो दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह घटना 15 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे हुई। आरोपी नेपाल सिंह कौरव उनके घर के सामने आया और चिल्लाने लगा। नेपाल सिंह ने पुजारी को यह कहते हुए अपशब्द कहे कि वह दुर्गा मंदिर में पूजा करते हैं और आरोपित उन्हें तीन हजार रुपये महीना देता है, इसके बावजूद वे अच्छे से पूजा नहीं करते।


    पुजारी को जान से मारने की दी धमकी

    जब पुजारी अभिषेक दीक्षित ने गाली देने से मना किया, तो आरोपित नेपाल सिंह कौरव ने गुस्से में उनके घर के बाहर लगे लोहे के गेट को जोर-जोर से हिलाकर तोड़ दिया। इस तोड़फोड़ से लगभग दो हजार रुपए का नुकसान हुआ। जाते-जाते आरोपित ने पुजारी को धमकी दी कि यदि मंदिर में अच्छे से पूजा नहीं की तो जान से मार देगा। इस पूरी घटना को चंद्रप्रकाश दीक्षित और प्रियांशु दुबे ने देखा।

    धमकी का वीडियो वायरल

    पीड़ित पुजारी ने बताया कि वे आरोपित के डर के कारण पहले रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गए थे, लेकिन जब घटना का वीडियो वायरल हुआ, तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अब आरोपी नेपाल सिंह कौरव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

