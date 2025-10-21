मेरी खबरें
    MP किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला... अब कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी

    By Neelambuj Pandey
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 09:07:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 09:07:35 PM (IST)
    HighLights

    1. सरकार ने किसानों के हित में लिया ऐतिहासिक फैसला
    2. अब कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी
    3. किसानों का पंजीयन 24 अक्टूबर तक किया जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। पहली बार कोदो और कुटकी फसलों का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की नीति लागू की गई है। राज्य शासन ने कोदो और कुटकी उत्पादक किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इन फसलों के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है, जो 24 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।

    किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन केन्द्र स्थापित

    उपसंचालक कृषि ने बताया कि विकासखण्ड सीधी में किसानों की सुविधा के लिए गांधीग्राम और चौफाल कोठार, विकासखण्ड रामपुर नैकिन के लिए कुडिया, बघवार तथा कंधवार, विकासखण्ड मझौली के लिए ताला, मझौली, विकासखण्ड सिहावल के लिए अमिलिया, बघोर एवं विकासखण्ड कुसमी के लिए टमसार में पंजीयन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन्हीं समितियों के माध्यम से किसानों से उपार्जन किया जाएगा।


    दोनों फसलों पर बोनस भी मिलेगा

    उप संचालक कृषि डॉ. राजेश सिंह चौहान ने बताया कि शासन द्वारा कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल तथा कुटकी का 3500 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों को दोनों फसलों पर 1000 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। अधिकारियों ने किसानों से अधिक संख्या में पंजीयन कराने की अपील की। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे और योजना की जानकारी प्राप्त की।

