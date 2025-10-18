पन्ना में कोहिनूर जैसा बेशकीमती 'हीरा' जब्त, 150 कैरेट होने का दावा, जांच के बाद पता चलेगा असली है या नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पुलिस ने शनिवार को हीरानुमा पत्थर को बरामद कर लिया। एक महीने पहले मैहर निवासी जयबहादुर सिंह ने पुलिस व हीरा कार्यालय में शिकायत की थी कि साझेदार दयाराम पटेल ने हीरा हड़प लिया है। इसे कथित तौर पर 150 कैरेट के होने का दावा किया जा रहा था।

जांच के बाद पता चलेगा असली है या नहीं पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को चौकी बुलवाया और हीरानुमा पत्थर की जब्ती बनाकर सभी के बयान दर्ज किए। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह हीरा असली है या नहीं। 17 सितंबर को मामले की शिकायत हुई थी। एक माह बाद हीरा जमा करवाने पर सवाल उठ रहे हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी पन्ना रोहित मिश्रा का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद से लगातार बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे।