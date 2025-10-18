मेरी खबरें
    पन्ना में कोहिनूर जैसा बेशकीमती 'हीरा' जब्त, 150 कैरेट होने का दावा, जांच के बाद पता चलेगा असली है या नहीं

    MP News: पन्ना पुलिस ने शनिवार को हीरानुमा पत्थर को बरामद कर लिया। एक महीने पहले मैहर निवासी जयबहादुर सिंह ने पुलिस व हीरा कार्यालय में शिकायत की थी कि साझेदार दयाराम पटेल ने हीरा हड़प लिया है। इसे कथित तौर पर 150 कैरेट के होने का दावा किया जा रहा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 07:15:39 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 07:15:39 PM (IST)
    पन्ना में कोहिनूर जैसा बेशकीमती 'हीरा' जब्त, 150 कैरेट होने का दावा, जांच के बाद पता चलेगा असली है या नहीं
    HighLights

    1. पुलिस ने शनिवार को हीरानुमा पत्थर को बरामद कर लिया
    2. कथित तौर पर 150 कैरेट के होने का दावा किया जा रहा
    3. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हीरा असली है या नहीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पुलिस ने शनिवार को हीरानुमा पत्थर को बरामद कर लिया। एक महीने पहले मैहर निवासी जयबहादुर सिंह ने पुलिस व हीरा कार्यालय में शिकायत की थी कि साझेदार दयाराम पटेल ने हीरा हड़प लिया है। इसे कथित तौर पर 150 कैरेट के होने का दावा किया जा रहा था।

    जांच के बाद पता चलेगा असली है या नहीं

    पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को चौकी बुलवाया और हीरानुमा पत्थर की जब्ती बनाकर सभी के बयान दर्ज किए। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह हीरा असली है या नहीं। 17 सितंबर को मामले की शिकायत हुई थी। एक माह बाद हीरा जमा करवाने पर सवाल उठ रहे हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी पन्ना रोहित मिश्रा का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद से लगातार बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे।


    यह है पूरा मामला

    मैहर निवासी जयबहादुर सिंह और उनके साझेदारों को कृष्णा कल्याणपुर पट्टी क्षेत्र में खनन पट्टा मिला था। सितंबर में दावा किया गया कि वहां से 150 कैरेट का हीरा मिला है, लेकिन जयबहादुर ने आरोप लगाया कि साझेदार दयराम पटेल ने हीरा हड़प लिया है। उन्होंने पुलिस और हीरा अधिकारी कार्यालय में शिकायत की थी।

