नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। रिजर्व की वरिष्ठ हथिनी अनारकली की जुड़वा बेटियों रोहिणी और केतकी का पहला जन्मदिन दिनांक 21 नवंबर 2026 को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एल. कृष्णमूर्ति, क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व नरेश सिंह यादव, कलेक्टर पन्ना हर्ष सिंह, पुलिस अधीक्षक पन्ना सब्यसाची सराफ, उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व बीरेन्द्र कुमार पटेल, ग्राम पंचायत हिनौता के सरपंच तथा हिनौता ईको विकास समिति के अध्यक्ष सहित वन अमला, महावत-चाराकटर एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

जन्मदिन समारोह हिनौता हाथी कैंप में आयोजित किया गया, जहां अतिथियों ने तालियों के बीच रोहिणी और केतकी के लिए विशेष रूप से तैयार केक काटा। इसके बाद मां अनारकली एवं दोनों बच्चियों को केला, सेब, लड्डू एवं गुड़ सहित विशेष व्यंजनों का भोज कराया गया।

हाथियों में जुड़वा बच्चों का जन्म अत्यंत दुर्लभ घटना है। प्रसिद्ध हाथी विशेषज्ञ प्रोफेसर रमन सुकुमार एवं अंतरराष्ट्रीय संस्था 'सेव द एलिफेंट्स' के अनुसार हाथियों के कुल जन्मों में जुड़वा बच्चों का अनुपात लगभग 1 प्रतिशत या उससे भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार, हाथी जैसे बड़े और दीर्घायु स्तनधारी प्रायः एक बार में एक ही संतान को जन्म देते हैं और उसी के पालन-पोषण में लंबा समय व ऊर्जा लगाते हैं; हथिनी में दुग्ध-ग्रंथियां भी केवल दो होती हैं, जो एक शावक के पोषण के लिए उपयुक्त हैं। सबसे लंबा होता है हाथी का गर्भकाल हाथी का गर्भकाल सभी स्तनधारियों में सबसे लंबा लगभग 18 से 22 माह होता है। जुड़वा शावकों का जीवित रहना और भी कठिन होता है, क्योंकि मां प्रायः दोनों के लिए पर्याप्त दूध नहीं दे पाती, जिससे जंगल में जुड़वा शावकों में मृत्यु दर अधिक रहती है। देश में बांदीपुर (कर्नाटक) जैसे गिने-चुने स्थानों पर ही हाथियों के जुड़वा जन्म दर्ज हुए हैं। ऐसे में 57 वर्षीय अनारकली की दोनों बच्चियों का स्वस्थ रूप से एक वर्ष पूर्ण करना अपने आप में उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, महावतों एवं हाथी प्रबंधन दल की सतत देखभाल, पोषण और निगरानी का परिणाम है।