रायसेन दुष्कर्म केस: पीड़िता डिस्चार्ज, सलमान सेंट्रल जेल भोपाल शिफ्ट, मदद करने वाले तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। जिले के गौहरगंज में 21 नवम्बर को 6 साल की मासूम से दुष्कृत्य करने वाले आरोपित सलमान उर्फ नजर को भोपाल की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आरोपित सलमान को तीन दिन तक संरक्षण देने वाले तीन आरोपितों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन्हें भी जेल भेज दिया गया है। पीड़ित मासूम को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है वो अपने परिजनों के साथ घर पर है।

नादरा बस स्टैंड पहुंचने के लिए जंगल के रास्ता अपनाया पुलिस को पूछताछ में आरोपित सलमान ने बताया है कि घटना के बाद जब वो एक दुकान से सिगरेट ले रहा था तो पीड़िता के पिता ने उसे देख लिया था और वो उसे पकड़ने दौड़े थे लेकिन वो जंगल की तरफ भाग गया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि जंगल में बनी एक झोपड़ी से उसने दो मोबाइल फोन चुराए और अपनी शर्ट बदली। इसके बाद वह हाईवे के रास्ते ट्रैक्टर से लिफ्ट लेकर गोहरगंज कोर्ट के सामने उतरा। वहां से जंगल के रास्ते हाईवे पर पहुंचा और बस में बैठकर नादरा बस स्टैंड गया।