मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायसेन दुष्कर्म केस: पीड़िता डिस्चार्ज, सलमान सेंट्रल जेल भोपाल शिफ्ट, मदद करने वाले तीन गिरफ्तार

    रायसेन के गौहरगंज में 21 नवम्बर को 6 साल की मासूम से दुष्कृत्य करने वाले आरोपित सलमान उर्फ नजर को भोपाल की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आरोपित सलमान को तीन दिन तक संरक्षण देने वाले तीन आरोपितों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन्हें भी जेल भेज दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 04:23:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 04:23:57 PM (IST)
    रायसेन दुष्कर्म केस: पीड़िता डिस्चार्ज, सलमान सेंट्रल जेल भोपाल शिफ्ट, मदद करने वाले तीन गिरफ्तार
    सलमान सेंट्रल जेल भोपाल शिफ्ट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। जिले के गौहरगंज में 21 नवम्बर को 6 साल की मासूम से दुष्कृत्य करने वाले आरोपित सलमान उर्फ नजर को भोपाल की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आरोपित सलमान को तीन दिन तक संरक्षण देने वाले तीन आरोपितों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन्हें भी जेल भेज दिया गया है। पीड़ित मासूम को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है वो अपने परिजनों के साथ घर पर है।

    नादरा बस स्टैंड पहुंचने के लिए जंगल के रास्ता अपनाया

    पुलिस को पूछताछ में आरोपित सलमान ने बताया है कि घटना के बाद जब वो एक दुकान से सिगरेट ले रहा था तो पीड़िता के पिता ने उसे देख लिया था और वो उसे पकड़ने दौड़े थे लेकिन वो जंगल की तरफ भाग गया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि जंगल में बनी एक झोपड़ी से उसने दो मोबाइल फोन चुराए और अपनी शर्ट बदली। इसके बाद वह हाईवे के रास्ते ट्रैक्टर से लिफ्ट लेकर गोहरगंज कोर्ट के सामने उतरा। वहां से जंगल के रास्ते हाईवे पर पहुंचा और बस में बैठकर नादरा बस स्टैंड गया।


    अस्पताल से डिस्चार्ज कर सेंट्रल जेल भोपाल भेजा गया सलमान

    एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया बच्ची की हालत में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है बच्ची अब अपने घर पहुंच चुकी है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने दी जानकारी। सलमान को पनाह देने वाले तीन आरोपी इंसाफ हुसैन, जैद खान और शहजाद खान को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भोपाल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी सलमान उर्फ नजर को उपचार उपरांत अस्पताल से डिस्चार्ज कर सेंट्रल जेल भोपाल भेजा गया है।

    इसे भी पढ़ें... रायसेन रेप केस : AIIMS में भर्ती मासूम का आया हेल्थ अपडेट, कैसी है नाबालिग की हालत?

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.