Raisen Minor Rape Case: दुष्कर्मी के पनाहगीरों पर बड़ी कार्रवाई, भोपाल से पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन/भोपाल। गौहरगंज में छह साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपित सलमान(Salman Arrest) को संरक्षण देने वाले तीन आरोपित इंसाफ हुसैन, जैद खान और शहजाद खान को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने सलमान को तीन दिन तक भोपाल में पनाह दी थी। फरारी के दौरान उसने वहां मजदूरी की थी। बुधवार को सभी आरोपितों को सेंट्रल जेल भोपाल भेज दिया। वहीं पीड़िता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह स्वजन के साथ घर लौट आई है।
पुलिस ने क्या कहा
रायसेन पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बुधवार को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फरारी के दौरान आरोपित सलमान को लक्ष्मी टाकीज निवासी 49 वर्षीय इंसाफ हुसैन, तलैया निवासी 30 वर्षीय जैद खान और गांधीनगर क्षेत्र निवासी 53 साल के शहजाद खान ने संरक्षण दिया था। आरोपित सलमान 22 नवंबर को बस से हबीबगंज नाका पहुंचा और आरआरएल ब्रिज के नीचे नाले में एक मोबाइल फेंक दिया। डीआइजी बंगला होते हुए करोंद मंडी पहुंचा, यहां सुनसान पुरानी बिल्डिंग में सो गया।
23 नवंबर को काम की तलाश में उसकी मुलाकात ठेकेदार जैद खान और मकान मालिक इंसाफ हुसैन से हुई। दोनों ने उससे निर्माणाधीन मकान में तीन दिन तक मजदूरी कराई। 26 नवंबर को आरोपित ने दूसरा मोबाइल तोड़कर उसके पुर्जे नारियलखेड़ा में शहजाद कबाड़ी को बेचे और शराब पीकर फुटपाथ पर सो गया। 27 नवंबर को वह गांधीनगर क्षेत्र के आसपास किराए का मकान तलाश रहा था, तभी पुलिस टीमों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
घटना के बाद पीड़िता के पिता से हुआ था सामना
आरोपित सलमान ने पुलिस पूछताछ में बताया कि घटना के बाद वह दुकान में सिगरेट ले रहा था, तभी पीड़िता के पिता ने देख लिया। वह पकड़ने दौड़े, लेकिन सलमान जंगल की ओर भाग गया। जंगल में बनी झोपड़ी से दो मोबाइल चुराए और शर्ट बदली। इसके बाद हाईवे के रास्ते ट्रैक्टर से लिफ्ट लेकर गौहरगंज कोर्ट के सामने उतरा। वहां से जंगल के रास्ते हाईवे पर पहुंचा और बस में बैठकर नादरा बस स्टैंड गया।
