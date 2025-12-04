Raisen Minor Rape Case: दुष्कर्मी के पनाहगीरों पर बड़ी कार्रवाई, भोपाल से पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन/भोपाल। गौहरगंज में छह साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपित सलमान(Salman Arrest) को संरक्षण देने वाले तीन आरोपित इंसाफ हुसैन, जैद खान और शहजाद खान को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने सलमान को तीन दिन तक भोपाल में पनाह दी थी। फरारी के दौरान उसने वहां मजदूरी की थी। बुधवार को सभी आरोपितों को सेंट्रल जेल भोपाल भेज दिया। वहीं पीड़िता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह स्वजन के साथ घर लौट आई है।

पुलिस ने क्या कहा रायसेन पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बुधवार को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फरारी के दौरान आरोपित सलमान को लक्ष्मी टाकीज निवासी 49 वर्षीय इंसाफ हुसैन, तलैया निवासी 30 वर्षीय जैद खान और गांधीनगर क्षेत्र निवासी 53 साल के शहजाद खान ने संरक्षण दिया था। आरोपित सलमान 22 नवंबर को बस से हबीबगंज नाका पहुंचा और आरआरएल ब्रिज के नीचे नाले में एक मोबाइल फेंक दिया। डीआइजी बंगला होते हुए करोंद मंडी पहुंचा, यहां सुनसान पुरानी बिल्डिंग में सो गया।