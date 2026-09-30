रीवा में कुख्यात तस्कर ने खुद बुना फरार होने का जाल, कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लगवाना साजिश का हिस्सा, 10 टीमें सर्च में जुटीं

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। ओडिशा पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुए कुख्यात गांजा तस्कर आदित्य मिश्रा की फरारी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। सूत्रों से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वह चौंकाने वाली है। खुद आदित्य मिश्रा ने ही रीवा न्यायालय में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगवाया था। इसी वारंट पर उड़ीसा पुलिस उसे रीवा लेकर आ रही थी और इसी दौरान उसके साथियों ने घात लगाकर उसे छुड़ा लिया। इस खुलासे के बाद पूरी साजिश की परतें एक-एक कर खुलने लगी हैं। पुलिस को शक है कि न्यायालय में आवेदन लगाना इसी बड़े प्लान का पहला कदम था ताकि उसे उड़ीसा की कड़ी सुरक्षा वाली जेल से निकालकर रीवा के रास्ते में लाया जा सके, जहां उसे छुड़ाना आसान हो।

ऐसे रची गई थी पूरी साजिश पुलिस सूत्रों के अनुसार, आदित्य मिश्रा उड़ीसा की जेल में बंद था। वहां से निकलना नामुमकिन था। इसलिए उसने अपने वकील के जरिए रीवा कोर्ट में एक पुराने मामले में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगवाया। कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। नियमानुसार उड़ीसा पुलिस को उसे रीवा कोर्ट में पेश करने के लिए लाना पड़ा।