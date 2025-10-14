वन विस्थापितों के मुआवजे का 1.28 करोड़ बैंककर्मियों ने हड़पे, HDFC के तीन कर्मचारियों पर मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य से विस्थापित हुए 26 ग्रामीणों को मिली मुआवजा राशि में से एक करोड़ 28 लाख रुपये का गबन बैंक कर्मियों ने ही कर लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर बैंक ने मामले की जांच कराई। उसमें गबन का सबूत मिलने पर तीन कर्मचारियों नितिन द्विवेदी, कार्तिक नायडू और राहुल भट्ट के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है।

खाली चेक लेकर रुपये निकाले जानकारी के अनुसार बाघ अभयारण्य से विस्थापित किए जा रहे परिवारों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने एचडीएफसी बैंक की रहली शाखा में खाते खुलवाए थे। जब इन खातों में मुआवजा राशि आई, तो बैंक के कर्मचारियों ने विस्थापितों से बिना पूछे एफडी करने के नाम पर उनकी बीमा पॉलिसी कर दी। इसके अलावा, कई लोगों से खाली चेक लेकर रुपये निकाल लिए गए।