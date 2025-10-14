मेरी खबरें
    वन विस्थापितों के मुआवजे का 1.28 करोड़ बैंककर्मियों ने हड़पे, HDFC के तीन कर्मचारियों पर मामला दर्ज

    वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य से विस्थापित हुए 26 ग्रामीणों को मिली मुआवजा राशि में से एक करोड़ 28 लाख रुपये का गबन बैंक कर्मियों ने ही कर लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर बैंक ने मामले की जांच कराई। उसमें गबन का सबूत मिलने पर तीन कर्मचारियों नितिन द्विवेदी, कार्तिक नायडू और राहुल भट्ट के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 10:28:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 10:28:23 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य से विस्थापित हुए 26 ग्रामीणों को मिली मुआवजा राशि में से एक करोड़ 28 लाख रुपये का गबन बैंक कर्मियों ने ही कर लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर बैंक ने मामले की जांच कराई। उसमें गबन का सबूत मिलने पर तीन कर्मचारियों नितिन द्विवेदी, कार्तिक नायडू और राहुल भट्ट के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है।

    खाली चेक लेकर रुपये निकाले

    जानकारी के अनुसार बाघ अभयारण्य से विस्थापित किए जा रहे परिवारों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने एचडीएफसी बैंक की रहली शाखा में खाते खुलवाए थे। जब इन खातों में मुआवजा राशि आई, तो बैंक के कर्मचारियों ने विस्थापितों से बिना पूछे एफडी करने के नाम पर उनकी बीमा पॉलिसी कर दी। इसके अलावा, कई लोगों से खाली चेक लेकर रुपये निकाल लिए गए।


    एक करोड़ 28 लाख 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी

    खाता धारक जब बैंक में अपने रुपये निकालने पहुंचे तो उन्हें खाते में जमा कराई गई राशि कम बताई गई। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने रहली एसडीएम और लीड बैंक मैनेजर को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद बैंक में विस्थापितों के साथ हुए इस घोटाले का पता चला। प्रारंभिक जांच में कुल 26 खाताधारकों से एक करोड़ 28 लाख 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी सामने आई।

