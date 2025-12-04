'अगर मतदाता सूची में नाम नहीं तो...', BJP मंत्री के विवादित वीडियो मचा बवाल, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई मांगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक विवादित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लगभग एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा यह वीडियो अब कांग्रेस के निशाने पर है। वीडियो में मंत्री किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि वर्तमान में गांवों में मतदाता सूची का कार्य चल रहा है, इसलिए सभी लोग अपना नाम इसमें अवश्य जोड़ लें।
वीडियो में मंत्री यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस बार नाम जोड़ने की प्रक्रिया अलग तरीके से की जा रही है। यदि कोई अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़वा पाता, तो उसके राशन, पानी, आधार कार्ड तथा अन्य सुविधाएं बंद हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को एक दिन निकालकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जोड़ना चाहिए।
इसके अलावा वीडियो में मंत्री यह कहते हुए भी सुने जा सकते हैं कि जब उनका नाम जेरई गांव की मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा था, उस समय वे स्वयं जाकर हस्ताक्षर कर फार्म जमा कर आए थे।
मंत्री के इस बयान को कांग्रेस ने भ्रामक बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। सागर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र मोहासा ने कहा कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के बयान मतदाताओं को भ्रमित करते हैं और यह आचार संहिता के विरुद्ध है। वहीं, उपनेता प्रतिपक्ष ने भी वीडियो के आधार पर मंत्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है।
कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाएं कानूनी रूप से निर्धारित हैं और किसी सुविधा को मतदाता सूची से जोड़कर प्रस्तुत करना जनता को गलत संदेश देना है। विवाद बढ़ने के साथ यह मामला अब चुनाव आयोग की कार्रवाई पर निर्भर करता दिखाई दे रहा है।
