सागर में पार्षद नईम खान की संदिग्ध मौत, BJP से निष्कासित, पत्नी और परिवार के आरोपों से मामला पेचीदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: सागर के लाजपतपुरा वार्ड के 67 वर्षीय पार्षद नईम खान की गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि सुबह के समय पार्षद नईम खान अपने घर में अचेत अवस्था में मिले, जिसके बाद उनके परिजन घबराहट में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद नईम खान को मृत घोषित कर दिया।
नईम खान की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने मौके का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु के सही कारणों का पता केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगाया जा सकेगा। फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।
गौरतलब है कि नईम खान बीते डेढ़ महीने से विवादों में घिरे हुए थे। महिला संबंधी अपराधों और गंभीर आरोपों के चलते भाजपा ने उन्हें छह वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी अवधि में उन्होंने सदर क्षेत्र में रहने वाली 23-24 वर्षीय एक युवती से विवाह किया था। विशेष बात यह रही कि विवाह से पूर्व यही युवती उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुकी थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन विवाह के बाद भी युवती द्वारा थाने में पति द्वारा मारपीट किए जाने संबंधी शिकायतें लगातार की जा रही थीं। इन आरोपों और शिकायतों ने पहले से विवादों में चल रही इस शादी को और अधिक चर्चित बना दिया था।
ऐसे संवेदनशील विवादों के बीच अचानक हुई नईम खान की मौत ने पूरे मामले को पेचीदा रूप दे दिया है। पार्षद के पिता अब्दुल सगीर खान ने बेटे की मौत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से विस्तृत जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके।
इसी बीच यह चर्चा भी तेज हो गई कि नईम खान की मृत्यु के बाद उनके घर में मौजूद ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया था। कुछ लोगों द्वारा उनकी पत्नी रेहाना की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए वर्तमान निवास को तत्काल सील करने और विस्तृत जांच करने की मांग भी उठाई गई है। हालांकि इन दावों की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। पुलिस का कहना है कि वे सिर्फ तथ्यों और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे।
