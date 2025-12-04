सागर में पार्षद नईम खान की संदिग्ध मौत, BJP से निष्कासित, पत्नी और परिवार के आरोपों से मामला पेचीदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: सागर के लाजपतपुरा वार्ड के 67 वर्षीय पार्षद नईम खान की गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि सुबह के समय पार्षद नईम खान अपने घर में अचेत अवस्था में मिले, जिसके बाद उनके परिजन घबराहट में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद नईम खान को मृत घोषित कर दिया।

नईम खान की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने मौके का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु के सही कारणों का पता केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगाया जा सकेगा। फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।