पौराणिक महत्व के सिद्धा पहाड़ पर 650 टन अवैध खनन की पुष्टि, भगवान राम से जुड़ा है स्थल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से लगे सरभंगा स्थित पौराणिक एवं धार्मिक महत्व वाले सिद्धा पहाड़ पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। नईदुनिया में खबर प्रकाशित होने के बाद सोमवार को खनिज एवं राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां लगभग 650 टन (478 घन मीटर) खनिज निकाले जाने की पुष्टि हुई है।

अवैध खनन के साक्ष्य मिले खनिज निरीक्षक राकेश देशमुख और राजस्व निरीक्षक रामकुमार रावत को अवैध खनन के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध रूप से निकाले गए खनिज को वैध खदानों के ई-टीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) का गलत उपयोग कर बाजार में खपाया गया है। इस बिंदु पर भी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।