मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल के अंदर बड़े हादसे की कोशिश, ICU वार्ड में भर्ती बच्चों के ऑक्सीजन कनेक्शन को काटा, पढ़ें पूरी खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब असामाजिक तत्वों द्वारा आईसीयू वार्ड की ऑक्सीजन पाइपलाइन का कनेक्शन अचानक बंद कर दिया। इससे पाइपलाइन से ऑक्सीजन का प्रेशर काम हो गया। सिविल सर्जन डॉ. खरे ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा और मात्र 4 मिनट के भीतर ऑक्सीजन सप्लाई को पुनः चालू करवा दिया, जिससे सभी बच्चों की जान बच सकी।

9 बच्चे पाइपलाइन से ऑक्सीजन ले रहे थे बता दें कि जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में 9 बच्चे पाइपलाइन से ऑक्सीजन ले रहे थे। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे किसी असमाजिक तत्वों द्वारा पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया गया। बच्चों को दिक्कत होने पर डॉक्टर टीम ने सिविल सर्जन को सूचना दी। तत्काल टीम जांच में जुट गई और करीब 4 मिनट के अंदर सप्लाई को फिर से बेहतर तरीके से शुरू किया गया। तब अस्पताल प्रबंधन ने राहत की सांस ली।