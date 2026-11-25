नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/मझगवां। बिजली कंपनी के कनिष्ठ अभियंता को जांच के दौरान राइस मिल में कथित तौर पर बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। मझगवां क्षेत्र स्थित आरपी राइस मिल में जांच करने पहुंचे कनिष्ठ अभियंता चंदन तिवारी और मिल संचालक रूपेश पटेल के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि संचालक ने कथित तौर पर मिल का दरवाजा बंद कर जेई को अंदर ही रोक लिया।